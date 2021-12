Nemocnica v Skalici získala desiatky boxov pre dlhodobo ťažko chorých

Skalica 26. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica AGEL Skalica sa zapojila do celoslovenského projektu na zlepšenie pripravenosti rodín na zabezpečenie starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



V rámci 7. ročníka verejnoprospešnej aktivity nemocnica získala 50 senior boxov, ktoré dostávajú dlhodobo ťažko chorí, bezvládni a na starostlivosť iných odkázaní pacienti pri prepúšťaní z nemocnice. "Garantom a iniciátorom celého projektu je ošetrovateľské centrum a zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom, ktoré zastrešuje projekt aj organizačne. Vďaka nim môže nemocnica podporiť zlepšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí," uviedla Pavliková.



Každý box má hodnotu 60 eur a obsahuje množstvo užitočných potrieb, vzoriek a darčekov. Priložená publikácia s názvom Ako sa postarať o blízkeho obsahuje návody na starostlivosť o bezvládnych a ťažko chorých. Do unikátneho projektu sa zapojilo prvýkrát aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré prispelo antigénovými testami a edukačným materiálom k očkovaniu, informovala hovorkyňa nemocnice.



Cieľovou skupinou tohto projektu sú pacienti, ktorí majú byť po hospitalizácii prepustení domov a nezvládajú starostlivosť o seba, respektíve sú odkázaní na pomoc svojho okolia a blízkych. "Senior box môže v mnohom uľahčiť príbuzným starostlivosť. Nájdu v ňom praktické informácie, ako sa pripraviť na bežné komplikácie, kam sa obrátiť, a celkovo pomáha zlepšiť kvalitu starostlivosti o odkázaných blízkych. Dôležitým aspektom tejto pomoci je psychická podpora pacientov a ich blízkych so zameraním na zmiernenie pocitov bezmocnosti, strachu a beznádeje," uviedla námestníčka nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť Katarína Filípková.