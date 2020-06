Novú stavbu v centre mesta Skalica preveria pamiatkari aj polícia

Skalica 15. júna (TASR) – Na stavbu, ktorá vyrastá v centre Skalice, si posvietia štátni pamiatkari. Po trestnom oznámení a žalobe COOP Jednota Senica, spotrebného družstva, pred ktorého budovou sa stavia, sa prípadom zaoberá polícia aj súd. Kým družstvo tvrdí, že ide o čiernu stavbu, podľa stavebného úradu je vydané právoplatné stavebné povolenie.



Nová stavba na Potočnej ulici vyrastá priamo pred oknami budovy spotrebného družstva. Družstvo chcelo pôvodne v spolupráci so súkromníkom k existujúcemu objektu dostavať ďalší a následne ich oba prepojiť. Stavebné povolenie úrad vydal v roku 2006. Pozemok susediaci s budovou družstva vtedy patril súkromnej spoločnosti. „Súčasťou stavebného povolenia bola zmluva medzi oboma subjektmi z 25. apríla 2006, ktorá umožnila stavebnému úradu vydať stavebné povolenie,“ uviedol predseda predstavenstva spotrebného družstva Ivan Bzdúšek. Na podnet stavebníka však bola zrušená v marci 2007.



Stavebný úrad a mesto Skalica má za to, že stavba pred budovou družstva má platné stavebné povolenie. „Stavebný úrad vydal v danej veci stavebné povolenie na jedného stavebníka, kde predložil iné právo, na vydanie druhého stavebného povolenia mal stavebník vlastnícke právo a obe povolenia sú právoplatné. Po posúdení stavebného úradu a splnení hľadísk uvedených v príslušných ustanoveniach stavebného zákona a príslušných právnych predpisov možno na jednu parcelu vydať aj viac právoplatných stavebných povolení,“ informovala primátorka mesta Skalica Anna Mierna.



Spor sa podľa Bzdúšeka začal predajom pozemku novému majiteľovi. „Nárokoval si, že s kúpou pozemku na neho prešlo aj platné stavebné povolenie. Ale stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením bolo mestom Skalica rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. júla 2009, zastavené pre nesplnenie podmienok,“ doplnil. Neskôr sa ešte vlastník trikrát zmenil a v súčasnosti patrí fyzickej osobe.



Situáciu družstvo považovalo za doriešenú a svoju budovu začalo vlani rekonštruovať. Pred jeho oknami však začala v tomto roku na susednej parcele vyrastať nová budova, družstvo ju považuje za čiernu stavbu. Situáciu by mali preveriť pamiatkari. „Začatie stavebných prác na parcele pred budovou na Potočnej ulici 18 nám nebolo ohlásené, preto zvolal Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava štátny pamiatkový dohľad, na ktorom okrem iného zistí, na základe akého projektu a povolenia sa stavba realizuje,“ uviedla pre TASR Renáta Žemberová z KPÚ.



Podľa mesta, ak sa stavba realizuje podľa podmienok právoplatného stavebného povolenia a overenej projektovej dokumentácie, nie je to v rozpore so stavebným zákonom. Mesto doplnilo, že podľa zákona môže prísť k zmene stavby ešte pred dokončením. „Na stavebné práce vyplývajúce zo stavebného povolenia z roku 2006 nikto doposiaľ o takúto zmenu nepožiadal,“ uviedla samospráva.



Družstvo sa voči stavbe bráni na súde aj polícii. „Na súd bol 19. mája doručený návrh na vydanie neodkladného opatrenia zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva nehnuteľnosti. V súčasnosti sa súd zaoberá týmto podaním a pripravuje sa znenie neodkladného opatrenia,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.



Polícia v tejto veci vykonáva procesné úkony. „Poverený policajt zabezpečuje listinné podklady, stavebné povolenia, zmluvy a výsluchy, aby mohol náležite vo veci ďalej rozhodnúť,“ reagovala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová. Krajská prokuratúra v Trnave stanovisko zatiaľ neposkytla.