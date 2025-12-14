< sekcia Regióny
Skalica: Občania v miestnom referende odmietli výstavbu spaľovne-2
Autor TASR
Skalica 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Skalice v referende odmietli plánovanú výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta. Na historicky prvom miestnom referende, ktorého výsledok je platný, sa zúčastnilo 55,96 percenta oprávnených voličov, informovala radnica.
Referendum sa uskutočnilo v sobotu 13. decembra. Obyvatelia odpovedali na otázku „Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?“.
Z celkového počtu 12.735 oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch sa na hlasovaní zúčastnilo 7126 voličov. Odovzdaných bolo 7069 platných hlasovacích lístkov. S výstavbou Centra ekologického hospodárstva súhlasilo 175 občanov, proti výstavbe hlasovalo 6894 občanov.
Referendová otázka vylučuje výstavbu spaľovne pre akéhokoľvek investora na celom katastrálnom území mesta Skalica. Nevzťahuje sa teda len na aktuálny zámer Centra ekologického hospodárstva a spoločnosť GGES.
Predseda Trnavského samosprávneho kraju (TTSK) Jozef Viskupič výsledok referenda privítal. „Obyvatelia zodpovedne rozhodli o budúcnosti svojho mesta aj celého kraja. Jasne povedali, že rozvoj sa nemôže diať na úkor zdravia, kvality života a životného prostredia v okolí Baťovho kanála. Ako trnavský župan tento výsledok plne rešpektujem a vítam. Od začiatku som stál na strane obyvateľov a ich obáv. Spaľovňa v tejto lokalite Trnavského kraja nemá čo robiť,“ skonštatoval.
Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90.000 štvorcových metrov. Súčasťou by mali byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. Podľa predloženého zámeru má byť zariadenie schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok. Podobné zariadenia fungujú v Európe aktuálne na viac ako 500 miestach.
