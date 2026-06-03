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Skalica obhajuje cyklotrasu, reaguje tak na otázky obyvateľov
Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií.
Autor TASR
Skalica 3. júna (TASR) - Mesto Skalica obhajuje cyklotrasu na uliciach Koreszkova, pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča. Reaguje tak na opakujúce sa otázky obyvateľov. Projekt vznikol už v roku 2019 a jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a podporiť udržateľné formy dopravy. Pre TASR to uviedlo mediálne oddelenie mesta Skalica.
„Projekt cyklotrasy vznikol ako zámer už v roku 2019. Bol podporený aj iniciatívou poslancov mestského zastupiteľstva v rámci dlhodobej snahy mesta postupne prepájať jednotlivé časti Skalice,“ ozrejmila radnica. Príprava projektovej dokumentácie sa začala v roku 2021, financovanie bolo schválené mestským zastupiteľstvom a projekt následne získal podporu z programu Interreg.
Mesto zároveň reagovalo na otázky týkajúce sa dopravného riešenia. „Na Ulici D. Jurkoviča bude zachovaná obojsmerná premávka,“ skonštatovalo. Parkovanie nebude z bezpečnostných dôvodov umožnené na tejto ulici ani na Ulici pplk. Pľjušťa. Náhradné kapacity vznikli na Mallého ulici a ďalšie sú plánované.
K pripomienkam k cyklotrasám na Koreszkovej ulici radnica zhrnula, že úsek bol od začiatku navrhnutý ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. „Ide o spoločný priestor, v ktorom majú prednosť chodci. Cyklista je povinný prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam,“ pripomenula.
Na Ulici pplk. Pľjušťa sú podľa mesta riešené ochranné pruhy pre cyklistov, nie vyhradené cyklopruhy. „Ide o rozdielny typ dopravného riešenia, ktorý je určený pre existujúce mestské komunikácie s obmedzenými šírkovými pomermi,“ uviedli s tým, že riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými technickými predpismi Ministerstva dopravy SR.
Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií. „Vozidlá, autobusy aj zásobovanie ulicu využívajú a budú využívať aj naďalej obdobným spôsobom ako doteraz,“ uviedla s tým, že cieľom je tiež postupné znižovanie závislosti od individuálnej automobilovej dopravy. Projekt bol podľa mesta pripravovaný aj na základe dopravných štúdií vrátane generelu cyklistickej dopravy zo Žilinskej univerzity.
„Projekt cyklotrasy vznikol ako zámer už v roku 2019. Bol podporený aj iniciatívou poslancov mestského zastupiteľstva v rámci dlhodobej snahy mesta postupne prepájať jednotlivé časti Skalice,“ ozrejmila radnica. Príprava projektovej dokumentácie sa začala v roku 2021, financovanie bolo schválené mestským zastupiteľstvom a projekt následne získal podporu z programu Interreg.
Mesto zároveň reagovalo na otázky týkajúce sa dopravného riešenia. „Na Ulici D. Jurkoviča bude zachovaná obojsmerná premávka,“ skonštatovalo. Parkovanie nebude z bezpečnostných dôvodov umožnené na tejto ulici ani na Ulici pplk. Pľjušťa. Náhradné kapacity vznikli na Mallého ulici a ďalšie sú plánované.
K pripomienkam k cyklotrasám na Koreszkovej ulici radnica zhrnula, že úsek bol od začiatku navrhnutý ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. „Ide o spoločný priestor, v ktorom majú prednosť chodci. Cyklista je povinný prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam,“ pripomenula.
Na Ulici pplk. Pľjušťa sú podľa mesta riešené ochranné pruhy pre cyklistov, nie vyhradené cyklopruhy. „Ide o rozdielny typ dopravného riešenia, ktorý je určený pre existujúce mestské komunikácie s obmedzenými šírkovými pomermi,“ uviedli s tým, že riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými technickými predpismi Ministerstva dopravy SR.
Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií. „Vozidlá, autobusy aj zásobovanie ulicu využívajú a budú využívať aj naďalej obdobným spôsobom ako doteraz,“ uviedla s tým, že cieľom je tiež postupné znižovanie závislosti od individuálnej automobilovej dopravy. Projekt bol podľa mesta pripravovaný aj na základe dopravných štúdií vrátane generelu cyklistickej dopravy zo Žilinskej univerzity.