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Skalica obhajuje cyklotrasu, reaguje tak na otázky obyvateľov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií.

Autor TASR
Skalica 3. júna (TASR) - Mesto Skalica obhajuje cyklotrasu na uliciach Koreszkova, pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča. Reaguje tak na opakujúce sa otázky obyvateľov. Projekt vznikol už v roku 2019 a jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a podporiť udržateľné formy dopravy. Pre TASR to uviedlo mediálne oddelenie mesta Skalica.

„Projekt cyklotrasy vznikol ako zámer už v roku 2019. Bol podporený aj iniciatívou poslancov mestského zastupiteľstva v rámci dlhodobej snahy mesta postupne prepájať jednotlivé časti Skalice,“ ozrejmila radnica. Príprava projektovej dokumentácie sa začala v roku 2021, financovanie bolo schválené mestským zastupiteľstvom a projekt následne získal podporu z programu Interreg.

Mesto zároveň reagovalo na otázky týkajúce sa dopravného riešenia. „Na Ulici D. Jurkoviča bude zachovaná obojsmerná premávka,“ skonštatovalo. Parkovanie nebude z bezpečnostných dôvodov umožnené na tejto ulici ani na Ulici pplk. Pľjušťa. Náhradné kapacity vznikli na Mallého ulici a ďalšie sú plánované.

K pripomienkam k cyklotrasám na Koreszkovej ulici radnica zhrnula, že úsek bol od začiatku navrhnutý ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. „Ide o spoločný priestor, v ktorom majú prednosť chodci. Cyklista je povinný prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam,“ pripomenula.

Na Ulici pplk. Pľjušťa sú podľa mesta riešené ochranné pruhy pre cyklistov, nie vyhradené cyklopruhy. „Ide o rozdielny typ dopravného riešenia, ktorý je určený pre existujúce mestské komunikácie s obmedzenými šírkovými pomermi,“ uviedli s tým, že riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými technickými predpismi Ministerstva dopravy SR.

Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií. „Vozidlá, autobusy aj zásobovanie ulicu využívajú a budú využívať aj naďalej obdobným spôsobom ako doteraz,“ uviedla s tým, že cieľom je tiež postupné znižovanie závislosti od individuálnej automobilovej dopravy. Projekt bol podľa mesta pripravovaný aj na základe dopravných štúdií vrátane generelu cyklistickej dopravy zo Žilinskej univerzity.
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