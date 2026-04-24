Skalica ocenila najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2025
V mládežníckej kategórii jednotlivcov uspeli atlétky Laura Kocianová a Sofia Hartmannová zo ŠK Skalica a fitness pretekár Tommy Hádlík z GymFit Sokol Skalica.
Autor TASR
Skalica 24. apríla (TASR) - Mesto Skalica v spolupráci s komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve ocenilo najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2025. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v stredu (22. 4.) v Dome kultúry. Ocenenia udelili v šiestich kategóriách. TASR o tom informovala samospráva.
V mládežníckej kategórii jednotlivcov uspeli atlétky Laura Kocianová a Sofia Hartmannová zo ŠK Skalica a fitness pretekár Tommy Hádlík z GymFit Sokol Skalica. Medzi kolektívmi bodovali žiačky ZŠ Vajanského, tenisový klub TK77 Skalica a bedmintonový klub ŠK BAR-BAR. V kategórii dospelých jednotlivcov získali ocenenie atlétka Tereza Poláková, športová strelkyňa Alena Mikerová a cyklista Peter Hertl.
Medzi kolektívmi uspela ženská štafeta ŠK Skalica v behu na 4 krát 100 metrov. Titul Talent roka získala gymnastka Nelly Ronceac a Trénerom roka sa stala Viktória Hránková. Podujatie sprevádzali aj vystúpenia členov klubu GymFit Sokol Skalica.
V mládežníckej kategórii jednotlivcov uspeli atlétky Laura Kocianová a Sofia Hartmannová zo ŠK Skalica a fitness pretekár Tommy Hádlík z GymFit Sokol Skalica. Medzi kolektívmi bodovali žiačky ZŠ Vajanského, tenisový klub TK77 Skalica a bedmintonový klub ŠK BAR-BAR. V kategórii dospelých jednotlivcov získali ocenenie atlétka Tereza Poláková, športová strelkyňa Alena Mikerová a cyklista Peter Hertl.
Medzi kolektívmi uspela ženská štafeta ŠK Skalica v behu na 4 krát 100 metrov. Titul Talent roka získala gymnastka Nelly Ronceac a Trénerom roka sa stala Viktória Hránková. Podujatie sprevádzali aj vystúpenia členov klubu GymFit Sokol Skalica.