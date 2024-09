Skalica odpredá na Ulici pplk. Pľjušťa pozemok súkromníkovi

Skalica 4. septembra (TASR) - Mesto Skalica odpredá na Ulici pplk. Pľjušťa pozemok súkromnému investorovi, ktorý tam plánuje vybudovať autobusovú stanicu. Keďže je jeho zámer vo verejnom záujme, samospráve to umožnilo odpredať mu pozemok za zvýhodnenú cenu. Ak nový vlastník zámer nedodrží, bude musieť doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou určenou znalcom. Informácie pre TASR potvrdil hovorca mesta Juraj Chovanec.



Ide o predaj časti pozemku o výmere približne 2221 štvorcových metrov (m2). Mestské zastupiteľstvo Skalice zámer schválilo na rokovaní 19. júna. Keďže spoločnosť avizovala stavbu a prevádzku autobusovej stanice, ktorá je vo verejnom záujme, zákon mestu umožnil odpredať pozemok v cene jedno euro za m2 s termínom realizácie do troch mesiacov od schválenia mestským zastupiteľstvom.



Všeobecnú hodnotu pozemku stanovil znalecký posudok z 29. augusta vo výške 19,72 eura za m2.



"Kupujúci zrealizuje na predmete prevodu stavbu čakárne a prestrešenia nástupísk," zhrnul Chovanec. Zo zámeru, ktorý zverejnilo mesto na svojom webe, rovnako vyplýva podmienka, že nový majiteľ musí maximálne do 18 mesiacov od nadobudnutia vlastníckeho práva požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie rozhodnutia o povolení stavby.



Ak kupujúci nedodrží dohodnutý účel využitia počas najmenej piatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva, je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého posudku vyhotoveného v čase prevodu vlastníckeho práva.