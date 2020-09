Okres Skalica prechádza od 25. septembra do červenej zóny

Skalica 24. septembra (TASR) – Okres Skalica bude na základe opatrení vydaných Regionálnym úradom zdravotníctva (RÚVZ) Senica zaradený do červenej zóny na semafore COVID-19. Opatrenie vstúpi do platnosti 25. septembra. Informoval o tom RÚVZ Senica.



"V regióne okresu Skalica sme v poslednej dobe zaznamenali rapídny nárast prípadov na ochorenie COVID-19. Okres sa preto bude nachádzať v červených zónach na semafore COVID-19. Z tohto dôvodu RÚVZ v Senici vydá prísnejšie opatrenia na elimináciu ochorenia," uviedol riaditeľ RÚVZ Ľubomír Šarabok.



V stredu (23. 9.) zasadal aj krízový štáb okresu Skalica. "Uložil RÚVZ Senica vypracovať opatrenia v rámci okresu. Veríme, že sa nám podarí udržať ochorenie pod kontrolou, určite nie je dôvod na paniku. Ako sme hovorili v prvej vlne na jar, buďme všetci zodpovední nielen sami k sebe, ale aj k svojmu okoliu. Jednoducho, robme všetko pre to, aby sme nešli proti prúdu," informovala prednostka Okresného úradu Skalica Viera Kučerová.