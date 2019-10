Skalica plánuje postaviť parkovisko a objekt karantény v útulku

Skalica 22. októbra (TASR) – Mesto Skalica vypísalo výzvy na výstavbu parkoviska na ulici SNP a karantény v areáli útulku. Mesto predpokladá pri oboch výzvach celkové náklady vo výške 46.408,31 eura.



Podľa informácií z výzvy by mal víťazný uchádzač dokončiť parkovisko najneskôr do 20. decembra a predpokladané výdavky na jeho výstavbu mesto odhaduje na 24.146,65 eura. "Výstavbou parkoviska by malo vzniknúť 14 parkovacích miest z betónovej zámkovej dlažby a zatrávňovacích tvárnic," uvádza sa v opise zákazky. Uchádzači môžu svoju ponuku podávať do 25. októbra.



V útulku mesto plánuje výstavbu karantény. Má sa jednať o prízemný objekt o veľkosti 5x5 metrov so sedlovou strechou. "Obstarávateľ poskytne dodávateľovi pre realizáciu predmetu zákazky bezplatne tri kusy plastových okien na osadenie do objektu," uvádza sa v opise zákazky. Predpokladaná cena zákazky je 22.261,66 eura a uchádzači môžu svoju ponuku podávať do 24. októbra a stavbu odovzdať najneskôr do 15. decembra.