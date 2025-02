Skalica plánuje realizáciu vodozádržných opatrení a úpravy parkovísk

Skalica 17. februára (TASR) - Mesto Skalica plánuje realizáciu vodozádržných opatrení v intraviláne mesta a stavebné úpravy parkovísk. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Navrhovatelia môžu ponuky zasielať do 10. marca. Predpokladaná hodnota zákazky je 628.451,96 eura bez DPH.



Cieľom projektu je prostredníctvom naplánovaných opatrení podporiť a zintenzívniť zadržiavanie dažďovej vody v krajine výmenou nepriepustných povrchov za povrchy priepustné spolu s výsadbou zelene na parkoviskách na uliciach Pod Hájkom, L. Svobodu a Dr. Clementisa. Dielo sa teda skladá z troch stavebných objektov.



V rámci projektu bude zrealizovaná aj výsadba 21 kusov stromov, 20 kusov trvaliek, 304 kusov okrasných tráv a 252 metrov štvorcových parkového výsevu. Na parkovisku na Ulici Pod Hájkom bude rekonštrukcia povrchu komunikácie zrealizovaná z asfaltobetónu (nepriepustný povrch).



Hlavným kritériom verejnej súťaže je cena za vykonanie diela. Celkový rozpočet na projekt je 755.342 eur. Mestu bola schválená žiadosť o dotáciu v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 vo výške 696.186 eur. Financovaný je so spoluúčasťou mesta vo výške 59.156 eur.