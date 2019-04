Skalica plánuje spoplatniť parkovanie v centrálnej zóne

V návrhu sa počíta so štyrmi alternatívami, ktoré ulice a v akom rozsahu budú do systému zahrnuté.

Skalica 9. apríla (TASR) – Mestskí poslanci budú na najbližšom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici v stredu (10. 4.) rozhodovať o zavedení plateného parkovania v centrálnej zóne mesta. Vyplýva to z predložených materiálov na MsZ, ktoré zverejnilo mesto.



V návrhu sa počíta so štyrmi alternatívami, ktoré ulice a v akom rozsahu budú do systému zahrnuté. "Varianty sa líšia len rozsahom ulíc a parkovacích miest. Po rozhodnutí MsZ sa chceme stretať s občanmi, aby sme prijali variant čo najlepšie prekonzultovaný a pripravili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o platenom parkovaní," uviedla na oficiálnej stránke mesta primátorka Skalice Anna Mierna.



Ako ďalej dodala, v následnom VZN sa určí výška poplatku, čas parkovania a možnosti platby. "Našou prioritou nie je zabezpečiť príjem do mestskej pokladnice, chceme vyriešiť situáciu s parkovaním v meste. Toto prvé rozhodovanie o spoplatnení nerieši vôbec výšku parkovného, iba nastoľuje jeho systém a fungovanie," doplnila primátorka.



Podľa návrhu materiálu, ktorý bude prerokovaný na MsZ, sa však spomína aj výška poplatku za parkovanie, doba spoplatnenia a aj finančné náklady jednotlivých variantov. "V tomto kroku pripravuje MsZ, zjednodušene povedané, predschválenie plateného parkovania v meste. Právny rámec tomu dá v konečnej fáze až VZN o platenom parkovaní. Tento návrh však rieši parkovanie komplexne vrátane výšky parkovného, ktoré je súčasťou výpočtu nákladov a príjmov," uviedol pre TASR predseda komisie pre ekonomiku, správu majetku a územné plánovanie pri MsZ v Skalici Miroslav Horňák.



Ako ďalej dodal, určenie výšky poplatku za parkovanie je dôležité aj z toho dôvodu, aby sa dala nastaviť ekonomická časť zavedenia plateného parkovania. Podľa návrhu bude cena parkovného 0,50 eura za hodinu. Obyvateľ s trvalým pobytom alebo vlastník nehnuteľnosti v centrálnej zóne mesta získa právo na rezidentskú kartu. Za prvé auto by mal zaplatiť 100 eur, za druhé 300 eur, na tretiu kartu nemá právny nárok.



Platiť by sa malo podľa návrhu tromi spôsobmi – parkovacími automatmi, formou SMS správ a mobilnou aplikáciou. Spoplatnené by bolo parkovanie v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h.



V návrhu, ktorý odporučila mestská rada, sa počíta približne s 300 parkovacími miestami, ktoré sa nachádzajú na uliciach Štefánikova, Potočná, Lichardova, Jatočná, Kráľovská a Námestie slobody. Náklady na prvý rok prevádzky a zriaďovacie náklady sa predpokladajú vo výške 58.040 eur a predpokladané výnosy mesta sú naplánované vo výške takmer 75.000 eur.