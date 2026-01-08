< sekcia Regióny
Skalica plánuje v roku 2026 rôzne investície, presiahnu 6 miliónov eur
Popri Gvadányiho kúrii sa chystá aj obnova kaplnky svätej Alžbety na Štíbore.
Autor TASR
Skalica 8. januára (TASR) - Mesto Skalica očakáva v roku 2026 investície, ktoré presiahnu hodnotu šiestich miliónov eur. Projekty sa zamerajú na obnovu historických pamiatok, verejných priestorov, športovej infraštruktúry a rozvoj udržateľnej dopravy. Napríklad popri Gvadányiho kúrii sa chystá aj obnova kaplnky svätej Alžbety na Štíbore. TASR to uviedol Juraj Chovanec z mestského úradu Skalica.
„Aj rok 2026 bude pre mesto Skalica bohatý na rekordné investície. Do nového roka vstupujeme s projektmi, ktorých celkový objem presiahne šesť miliónov eur a ktoré sa dotknú obnovy historických pamiatok, verejných priestorov, športovej infraštruktúry aj udržateľnej dopravy,“ uviedol Chovanec.
Medzi najväčšie projekty podľa neho patrí komplexná obnova Gvadányiho kúrie v centre mesta v hodnote takmer tri milióny eur, stavebné práce by sa mali začať už v najbližších týždňoch. „Patrí medzi naše posledné veľké historické pamiatky v centre mesta a dlhodobo čaká na svoju obnovu,“ priblížil Chovanec. V kúrii sídli mestská knižnica. Obnova kaplnky svätej Alžbety na Štíbore je zase projekt v hodnote takmer pol milióna eur. Zahŕňa rekonštrukciu fasády, strechy a komplexnú obnovu interiéru kaplnky.
Mesto pokračuje aj v rekonštrukcii Mestskej búdy a revitalizácii lesoparku Hájek, pričom dokončenie prác je plánované do konca tohto roka. „Búda získa nové hygienické zázemie, dispozične upravíme kuchyňu vrátane skladu a vlastného vstupu, vznikne priestor na prezentáciu vinárstva nášho regiónu a nové príležitostné zázemie pre našu Turistickú informačnú kanceláriu počas vybraných podujatí,“ informoval Chovanec.
Lesopark prejde podľa Chovanca komplexnou revitalizáciou. „Zrekonštruujeme chodníky a spevnené plochy, pódium s pivnicou, vybudujeme verejné toalety a osvetlenie. Pribudnú nové detské prvky, mobiliár, stojany na bicykle a zrealizujeme výsadbu stromov, okrasných krov, trvaliek aj tráv,“ uviedol.
Radnica plánuje aj výstavbu nových športovísk na sídliskách SNP a Pod Hájkom v hodnote vyše štvrť milióna eur. Od decembra zároveň prebieha budovanie troch cyklotrás v intraviláne mesta - na Koreszkovej, Jurkovičovej a na ulici pplk. Pľjušta. „Ide o projekt v hodnote približne 750.000 eur, ktorým podporujeme bezpečnejšiu a udržateľnú dopravu v Skalici,“ poznamenal.
Mesto plánuje pokračovať aj v projekte tematických autobusových zastávok venovaných významným osobnostiam Skalice. Po zastávkach pripomínajúcich Pavla Fürstenzellera a otca Antona Srholca pribudne tretia zastávka, ktorá bude venovaná rodákovi Františkovi Krištofovi Veselému. O ďalších projektoch plánuje verejnosť postupne informovať.
