Skalica plánuje vybudovanie zelených striech na dvoch školách

Skalica 20. februára (TASR) - Mesto Skalica plánuje zrealizovať extenzívnu vegetačnú strechu a vodozádržné opatrenia na základných školách (ZŠ) Strážnická Skalica a Vajanského Skalica. Ide o dva zámery. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejných súťaží na zhotoviteľov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V oboch prípadoch sa dielo skladá z realizácie vodozádržných opatrení, elektroinštalácie a bleskozvodu. Cieľom projektu na ZŠ Strážnickej je realizácia extenzívnej vegetačnej strechy. Jej súčasťou bude aj vybudovanie nádrže na zachytenie dažďovej vody a vsakovacieho objektu, v ktorom bude prebytočná dažďová voda vsakovaná do horninového podložia. Vytvorí sa záchytná retenčná nádrž v objeme 18,5 metra kubického. Predpokladaná cena diela je 654.457,82 eura bez DPH, cenové ponuky je možné zasielať do 13. marca.



Cieľom diela na ZŠ Vajanského je prostredníctvom extenzívnej vegetačnej strechy a vodozádržných opatrení na objekte znížiť jeho energetickú spotrebu - náklady na chladenie, vykurovanie, znížiť uhlíkovú stopu (pohlcuje CO2), znížiť prašnosť, nastaviť "malý vodný obeh" v okolí stavby, odstrániť problém zatekania plochých striech a takisto zlepšiť tepelno-technické vlastnosti objektu. Predpokladaná hodnota diela je 679.251,54 eura bez DPH, navrhovatelia môžu posielať cenové ponuky do 14. marca.



Obe zákazky budú financované z prostriedkov verejného obstarávateľa a z eurofondov. Mestu boli schválené žiadosti o dotáciu v rámci Programu Slovensko 2021-2027.