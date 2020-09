Skalica plánuje zámenu pozemkov

Skalica 20. septembra (TASR) – Poslanci mesta Skalica budú na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutoční v pondelok 21. septembra, hlasovať aj o zámene pozemkov. Vyplýva to zo zverejnených materiálov na MsZ.



Podľa zverejnených údajov by malo mesto získať 2392 štvorcových metrov (m2) a čerpaciu stanicu, spoločnosť Reality LM by, naopak, získala pozemky v Zlatníckej doline s výmerou 8480 m2.



Mesto okrem pozemkov získa aj stavbu čerpacej stanice vody, ktorá stojí na pozemku mesta. "Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom na hodnotu 127.838,45 eura," uvádza sa v dôvodovej správe, čo predstavuje sumu 53,44 eura za m2.



"Spoločnosti bola zo strany mesta ponúknutá v roku 2013 možnosť vysporiadania pozemkov užívaných mestom formou odkúpenia za cenu 10 eur za m2 v súlade s uznesením MsZ. Táto ponuka nebola akceptovaná," uvádza sa v odôvodnení zámeny.



Na výmenu mesto ponúka pozemky v Zlatníckej doline. Dva s celkovou výmerou 815 m2 v cene 25,75 eura za m2 a ďalšie dva s celkovou výmerou 7665 m2 v cene 13,94 za m2.



Mestská rada a Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie odporúča schváliť návrh na vysporiadanie nehnuteľností formou zámeny bez finančného vyrovnania. Ekonomická komisia v tejto veci hlasovaním nerozhodla, keď sa za predaj vyslovili štyria členovia a rovnaký počet bol proti.