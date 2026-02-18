< sekcia Regióny
Skalica plánuje zavedenie množstevného zberu zmesového odpadu
Autor TASR
Skalica 18. februára (TASR) - Mesto Skalica plánuje zavedenie systému množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu. V októbri 2025 radnica uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, v najbližšom čase má byť podpísaná zmluva. Projekt má posilniť ekologické nakladanie s komunálnym odpadom, zvýšiť komfort obyvateľov a podporiť princípy udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Projekt je zameraný na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu z domácností prostredníctvom vybudovania 83 nových oplotených kontajnerových stojísk s inteligentným systémom uzamykania. Každé stojisko bude vybavené jednotným uzamykaním na čip, riadiacou elektronikou a fotovoltickým panelom s batériou. Vďaka využitiu fotovoltiky budú prístrešky energeticky sebestačné bez potreby napojenia na elektrickú sieť.
Systém umožní vstup výlučne obyvateľom bytových domov, ktorí prislúchajú ku konkrétnemu stojisku. Zavedenie množstevného zberu prispeje k spravodlivejšiemu systému nakladania s odpadom a bude motivovať obyvateľov k znižovaniu produkcie zmesového komunálneho odpadu a k dôslednejšiemu triedeniu.
Celkový rozpočet projektu je 1.738.881,83 eura, pričom oprávnené výdavky sú vo výške 1.689.922,17 eura. Požadovaná dotácia dosahuje 1.554.728,40 eura a spolufinancovanie mesta predstavuje 135.193,77 eura. Neoprávnené výdavky v tomto prípade tvoria náklady na fotovoltické zariadenia, ktoré sú súčasťou inteligentného uzatváracieho systému, avšak v rámci projektu ich nebolo možné zahrnúť medzi oprávnené výdavky.
