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Skalica plánuje zaviesť systém množstevného zberu zmesového odpadu
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zavedenie systému.
Autor TASR
Skalica 25. novembra (TASR) - Mesto Skalica plánuje zaviesť systém množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zavedenie systému. Zákazka zahŕňa stavebné úpravy kontajnerových stojísk aj dodávku a inštaláciu inteligentného systému kontroly prístupu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt počíta s vybudovaním nových oplotených kontajnerových stojísk s inteligentným uzamykaním na čip. Každé stojisko má byť vybavené riadiacou elektronikou a fotovoltickým panelom s batériou, vďaka čomu budú prístrešky energeticky sebestačné bez potreby pripojenia na elektrickú sieť.
Verejné obstarávanie je rozdelené na dve časti. Prvá sa týka stavebných úprav prístreškov kontajnerov, druhá dodávky autonómneho inteligentného systému kontroly prístupu s celulárnou IoT konektivitou. Predpokladaná hodnota zákazky je spolu 1,59 milióna eur bez DPH. Z toho na stavebnú časť pripadá približne 1,34 milióna eur a na technologickú časť takmer 247.000 eur.
Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. decembra. Ich vyhodnotenie bude založené na kritériu najnižšej ceny. Predpokladaná lehota realizácie oboch častí zákazky je 19 mesiacov.
Skalická samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v októbri 2025. Celkový rozpočet projektu predstavuje 1,74 milióna eur, oprávnené výdavky dosahujú takmer 1,69 milióna eur. Požadovaná dotácia je vo výške približne 1,55 milióna eur a spolufinancovanie mesta predstavuje viac ako 135.000 eur. Neoprávnené výdavky tvoria náklady na fotovoltické zariadenia.
Zavedenie množstevného zberu má motivovať obyvateľov k znižovaniu produkcie zmesového komunálneho odpadu a dôslednejšiemu triedeniu. Prístup k jednotlivým stojiskám budú mať prostredníctvom čipov iba obyvatelia bytových domov, ktorí k nim prislúchajú. Cieľom projektu je tiež spravodlivejšie nastavenie systému nakladania s odpadom a podpora ekologickejšieho hospodárenia s komunálnym odpadom.
Projekt počíta s vybudovaním nových oplotených kontajnerových stojísk s inteligentným uzamykaním na čip. Každé stojisko má byť vybavené riadiacou elektronikou a fotovoltickým panelom s batériou, vďaka čomu budú prístrešky energeticky sebestačné bez potreby pripojenia na elektrickú sieť.
Verejné obstarávanie je rozdelené na dve časti. Prvá sa týka stavebných úprav prístreškov kontajnerov, druhá dodávky autonómneho inteligentného systému kontroly prístupu s celulárnou IoT konektivitou. Predpokladaná hodnota zákazky je spolu 1,59 milióna eur bez DPH. Z toho na stavebnú časť pripadá približne 1,34 milióna eur a na technologickú časť takmer 247.000 eur.
Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. decembra. Ich vyhodnotenie bude založené na kritériu najnižšej ceny. Predpokladaná lehota realizácie oboch častí zákazky je 19 mesiacov.
Skalická samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v októbri 2025. Celkový rozpočet projektu predstavuje 1,74 milióna eur, oprávnené výdavky dosahujú takmer 1,69 milióna eur. Požadovaná dotácia je vo výške približne 1,55 milióna eur a spolufinancovanie mesta predstavuje viac ako 135.000 eur. Neoprávnené výdavky tvoria náklady na fotovoltické zariadenia.
Zavedenie množstevného zberu má motivovať obyvateľov k znižovaniu produkcie zmesového komunálneho odpadu a dôslednejšiemu triedeniu. Prístup k jednotlivým stojiskám budú mať prostredníctvom čipov iba obyvatelia bytových domov, ktorí k nim prislúchajú. Cieľom projektu je tiež spravodlivejšie nastavenie systému nakladania s odpadom a podpora ekologickejšieho hospodárenia s komunálnym odpadom.