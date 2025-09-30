< sekcia Regióny
Skalica plánuje zreštaurovať Kaplnku sv. Alžbety
Kaplnka s bývalým starobincom je umiestnená na východnom okraji historického jadra mesta, v blízkosti mestských hradieb, pri v súčasnosti zaniknutej tzv. Kráľovskej bráne.
Autor TASR
Skalica 30. septembra (TASR) - Mesto Skalica plánuje zreštaurovať Kaplnku sv. Alžbety za 198.319,02 eura bez DPH. Pôjde o rekonštrukciu fasády a strechy kaplnky a napokon aj o komplexnú obnovu interiéru. Keďže ide o kultúrnu pamiatku, cieľom návrhu obnovy interiéru kaplnky je maximálne zachovať pamiatkové hodnoty. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Podľa návrhu na rekonštrukciu interiéru kaplnky je farba stien navrhovaná ako biely vápenný náter. Čo sa týka podlahy, má ísť o lisovanú dlažbu. Oltár sv. Alžbety Uhorskej bude musieť byť demontovaný a prevezený do ateliéru, kde bude následne reštaurovaný. Vyhotovená bude aj písomná a fotografická dokumentácia z procesu v tlačenej forme a to v prípade všetkých komponentov prevážaných do ateliéru.
Rovnaký postup má nasledovať aj pri sochách svätej Barbory, svätej Kataríny, drevenej podesty pred oltárom, Ježiša a Panny Márie. Svätenička na južnej stene bude reštaurovaná priamo na mieste. Zrekonštruované budú aj okná, nástenné svietidlá, kryty vetracích otvorov, dvere, kamenný portál a iné.
Kritériom verejného obstarávania na zhotoviteľa je najnižšia cena za realizáciu. Lehota na predkladanie ponúk je do 9. októbra. Mesto uvádza na svojom webe, že celkový rozpočet na projekt, ktorý zahŕňa aj rekonštrukciu budovy Štíbor, je 410.941 eur. Schválená dotácia je vo výške 364.497 eur, mesto sa bude podieľať sumou 46.444 eur.
