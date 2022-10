Skalica počas turistickej sezóny zaznamenala 17.993 návštev pamiatok

Skalica 24. októbra (TASR) – Počas letnej turistickej sezóny zaznamenalo mesto Skalica 17.993 vstupov do pamiatok. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



Ako doplnila, návštevníci najviac využívali dni, keď boli pamiatky otvorené zdarma. "Medzi najnavštevovanejšie pamiatky tradične patrili farský kostol a jeho veža, Rotunda sv. Juraja, jezuitský kostol. Túto sezónu sa sem zaradila aj expozícia kníhtlače, ktorá bola zrekonštruovaná. Stúpajúcu tendenciu zaznamenala taktiež návštevnosť turistickej informačnej kancelárie, ktorú od začiatku roka do konca septembra navštívilo 6452 turistov. Podujatia v rámci série Artleta si prišlo pozrieť viac ako 2000 návštevníkov," uviedla Medňanská.



Turizmus v meste ťažil aj z noviniek, ktoré boli pripravené pred sezónou. "Rekonštrukciou prešla expozícia kníhtlače. Nová je aj webová stránka turistickej informačnej kancelárie, orientačné tabule na veži farského kostola či obnovená expozícia vinárstva v Ľadovni," povedala Medňanská.



V meste už plánujú budúcoročnú letnú turistickú sezónu. "V nej by sme chceli sprístupniť novú pamiatku v meste. Ide o dobovú lekáreň u Milosrdných bratov a Izbu Antona Srholca," uviedla primátorka mesta Anna Mierna.



V rámci podpory smart mobility bola v meste osadená nabíjacia stanicu pre elektrobicykle v centre mesta. Táto aktivita sa uskutočnila s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. "Elektrobicykle naberajú na popularite, preto neustále rozširujeme sieť cyklonabíjacích staníc na celom Záhorí. Zároveň táto rozširujúca sa sieť prispieva k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry, a tým k ekologizácii dopravy. Pripravujeme aj cyklomapu, ktorá zohľadní nové trasy aj infraštruktúru," doplnil výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.