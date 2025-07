Skalica pozná víťaza architektonickej súťaže návrhov na mestský park

Skalica 17. júla (TASR) - Mesto Skalica ukončilo prvú etapu architektonickej súťaže návrhov k pripravovanému projektu Mestského parku pod hradbami v priestoroch súčasného dopravného ihriska. Do súťaže sa prihlásilo 17 tímov zo Slovenska a z Českej republiky. Víťazom sa stal návrh slovenského ateliéru Endorfine. TASR o tom informoval referent realizácie projektov na Mestskom úrade v Skalici Juraj Chovanec.



O víťazovi rozhodla odborná porota. „Porota vyhodnotila predložené návrhy na základe viacerých kritérií, vrátane polohy územia a vzťahov k ostatným častiam mesta, architektonickej kvality, práce s historickým kontextom, zapracovania verejných podnetov a udržateľnosti riešenia,“ priblížil Chovanec.



Víťazom architektonickej súťaže sa stal návrh slovenského ateliéru Endorfine. „Porotu oslovil svojou jasnou, logicky usporiadanou štruktúrou a premyslenou organizáciou funkčných zón. Návrh vníma priestor v historických súvislostiach, rešpektuje pôvodnú os parku a ponúka prepojenia s okolím, vrátane potenciálneho napojenia cez hradby smerom do centra,“ podotkol Chovanec.



Architektonicko-krajinárske riešenie vytvára rôznorodé prostredia s miestami na oddych, pohyb aj spoločenské aktivity. „Zároveň rešpektuje existujúcu okružnú trasu dopravného ihriska a rozvíja ju ako súčasť konceptu športovo-rekreačného pohybu v parku. Návrh porota ocenila aj pre jeho rozmanitosť, kultivovanosť a potenciál ďalšieho rozvoja pri zachovaní nosnej idey,“ doplnil.



Súčasťou návrhu je aj práca s vodným prvkom, ktorý autori symbolicky otvárajú ako výrazný krajinársky motív. Druhú cenu v architektonickej súťaži získal český ateliér HUA HUA ARCHITECTS. „Ich návrh pracuje s deliacou osou v trase zakrytého potoka a rozčleňuje územie na aktívnu zónu pri hradbách a oddychovú pri Mýtnej ulici. Porota ocenila najmä kvalitne vyriešenú severnú časť územia. Tretiu cenu získal slovenský ateliér Toman, ktorého návrh zaujal delením územia na zmysluplné funkčné zóny, ako aj narábaním s témou potoka cez symbolický vsakovací prieľah,“ dodal Chovanec.



Primátorka Skalice Oľga Luptáková poukázala na to, že išlo o historicky prvú architektonickú súťaž v histórii mesta. „Verím, že je aj začiatkom nového prístupu k tvorbe verejných priestorov v Skalici,“ podotkla. Mesto Skalica vstúpi s autormi víťazného návrhu do priameho rokovacieho konania. Všetky súťažné návrhy budú koncom mesiaca sprístupnené verejnosti na otvorenej panelovej výstave v skalickom kultúrnom dome.