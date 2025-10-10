< sekcia Regióny
Skalica pripravuje stanovisko k správe o hodnotení zámeru výstavby CEH
Skalica 10. októbra (TASR) - Mesto Skalica pripravuje stanovisko k správe o hodnotení zámeru výstavby centra ekologického hospodárstva (CEH). V zákonnej lehote bude zaslané na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a zverejnené na webe mesta. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Verejné prerokovanie zámeru sa uskutočnilo v pondelok (6. 10.) v skalickom kultúrnom dome. Občania mali možnosť predkladať pripomienky k zverejnenej správe na MŽP SR. „Debata sa v mnohých momentoch zvrhla na osobné útoky, invektívy a príspevky, ktoré s prerokovávanou správou nesúviseli. Vecné pripomienky predložilo len občianske združenie Skalica je pjekné mjesto,“ priblížila.
V súvislosti s CEH spomenula politizáciu, na margo čoho vyzvala verejnosť, aby upustila od šírenia nepravdivých informácií. „Ak má niekto relevantné podnety či pripomienky, nech ich predloží primeranou formou príslušným orgánom alebo zodpovedným osobám. Rovnako žiadame, aby sa nevyvíjal nátlak ani na členov Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica, pretože ich zosmiešňovanie či znevažovanie ich dobrovoľnej práce pre rozvoj mesta je neakceptovateľné,“ doplnila radnica.
CEH má byť podľa investora schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
Keďže európska legislatíva zakáže od roku 2035 skládkovanie, mestá a obce budú musieť riešiť, ako naložia s komunálnym odpadom. Jedným z riešení by mohli byť napríklad práve ekologické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu.
