Skalica privíta festival remesiel, rátajte s dopravnými obmedzeniami

Skalica 31. mája (TASR) – V Skalici sa uskutoční v sobotu (1. 6.) 7. ročník medzinárodného festivalu Ľudové umelecké remeslá. Podujatie bude pokračovať v letných mesiacoch aj v ďalších slovenských mestách.



Akciu organizuje občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, ktoré festival predstaví vo viacerých mestách Slovenska. História festivalu sa pred 11 rokmi začala písať v Piešťanoch. "Máme na každom podujatí aj zahraničných remeselníkov, ktorí spestrujú škálu výrobkov. V Skalici sú to pochopiteľne predovšetkým remeselníci z Čiech a Moravy, v iných mestách z Maďarska a Poľska," uviedol pre TASR predseda združenia Miloš Kunkel.



Podujatie v Skalici, ale aj v iných mestách je prezentáciou ľudového remesla a tradícií. Každý remeselník môže predvádzať a predávať iba svoje vlastné výrobky. "Našou snahou je odlíšiť sa od tradičných jarmokov, od podujatí pod názvami stredoveké hry či dobýjanie hradu, pri ktorých nakoniec všetko skončí pri zhluku technickej zábavy a pri gastronomických stánkoch. Remeselníci sú zväčša na pokraji záujmu. My sme sa rozhodli pre niečo iné, a tým je ukázať krásu ľudového remesla. Každý remeselník je u nás na prvom mieste," doplnil Kunkel.



Skalica sa medzi mestá, v ktorých prebieha festival, pridala pred siedmimi rokmi. "Skalica má prekrásne námestie. Dýcha históriou s nádherným kostolom v jeho strede. Zrenovovaná radnica doslova predurčuje miesto na podujatie takéhoto charakteru," poznamenal k záhoráckemu mestu predseda združenia.



Počas akcie musia vodiči v Skalici počítať s dopravnými obmedzeniami. Od 05.00 do 22.00 h bude uzatvorené Námestie slobody a časť ulice Štefánikova. Na uliciach Jatočná a Lichardova v úseku pred Zdravotnou školou bude zákaz zastavenia. Zároveň bude uzatvorená ulica Krížna, prístup na parkovisko pri Františkánskej záhrade, z dôvodu konania podujatia pre deti.