< sekcia Regióny
Skalica privíta medzinárodnú konferenciu mládežníckych parlamentov
Cieľom je vytvorenie spolupráce a intenzívnejšie prepojenie jednotlivých mládežníckych organizácií na Slovensku a v Českej republike.
Autor TASR
Skalica 4. októbra (TASR) - Mesto Skalica privíta počas aktuálneho víkendu medzinárodnú konferenciu mládežníckych parlamentov. Cieľom je vytvorenie spolupráce a intenzívnejšie prepojenie jednotlivých mládežníckych organizácií na Slovensku a v Českej republike. Informoval o tom primátor Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica Martin Mertel.
V rámci programu konferencie bude pre účastníkov, ako aj širokú verejnosť pripravená diskusia o občianskej angažovanosti mladých a ich vplyve na rozhodovacie procesy s názvom „Ako podporiť mládež v aktívnej participácii?“
Diskusia sa uskutoční v sobotu večer v priestoroch kina Sloboda. Diskutovať budú politológ Martin Klus, najmladší starosta v Českej republike Tomáš Pavelka, primátor Malaciek Juraj Říha, ako aj primátor Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica Mertel.
V rámci programu konferencie bude pre účastníkov, ako aj širokú verejnosť pripravená diskusia o občianskej angažovanosti mladých a ich vplyve na rozhodovacie procesy s názvom „Ako podporiť mládež v aktívnej participácii?“
Diskusia sa uskutoční v sobotu večer v priestoroch kina Sloboda. Diskutovať budú politológ Martin Klus, najmladší starosta v Českej republike Tomáš Pavelka, primátor Malaciek Juraj Říha, ako aj primátor Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica Mertel.