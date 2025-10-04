Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skalica privíta medzinárodnú konferenciu mládežníckych parlamentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cieľom je vytvorenie spolupráce a intenzívnejšie prepojenie jednotlivých mládežníckych organizácií na Slovensku a v Českej republike.

Autor TASR
Skalica 4. októbra (TASR) - Mesto Skalica privíta počas aktuálneho víkendu medzinárodnú konferenciu mládežníckych parlamentov. Cieľom je vytvorenie spolupráce a intenzívnejšie prepojenie jednotlivých mládežníckych organizácií na Slovensku a v Českej republike. Informoval o tom primátor Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica Martin Mertel.

V rámci programu konferencie bude pre účastníkov, ako aj širokú verejnosť pripravená diskusia o občianskej angažovanosti mladých a ich vplyve na rozhodovacie procesy s názvom „Ako podporiť mládež v aktívnej participácii?“

Diskusia sa uskutoční v sobotu večer v priestoroch kina Sloboda. Diskutovať budú politológ Martin Klus, najmladší starosta v Českej republike Tomáš Pavelka, primátor Malaciek Juraj Říha, ako aj primátor Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica Mertel.
