Skalica revitalizovala vnútroblok, z IROP získalo takmer 900.000 eur

Skalica 9. augusta (TASR) - V Skalici uskutočnili revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Športová a Koreszkova. Informovalo o tom mesto.



Na revitalizáciu získalo mesto financie vo výške 897.985,63 eura z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). "Medzi inými prácami boli spevnené plochy. Úpravou prešla miestna zeleň, zriadili sa kvetinové lúky. Okrem okrasných cibuľovín bolo vysadených 85 kusov solitérnych stromov. Prostredie sa doplnilo o lavičky, stojany na bicykle, oplotenia kontajnerov a nové stožiare verejného osvetlenia," informovalo mesto.



Súčasťou bola prestavba betónových parkovísk na plochy so zatrávňovacími dlažbami a rekonštrukcia chodníkov. "Verejný priestor po novom ponúka príležitosti na oddych a zábavu pre deti. Ihrisko je vybavené kolotočom so sedením, domčekom so šmýkačkou, hojdačkami a lanovou pyramídou," uviedlo mesto.