Skalica rieši územný plán v súvislosti so spracúvaním odpadu

Skalica 10. apríla (TASR) - Mesto Skalica v súčasnosti pripravuje zmeny územného plánu, v rámci ktorého sa rieši poľnohospodársky pozemok na okraji katastra mesta, ktorý by v budúcnosti mohol slúžiť pre novú technológiu spracovania komunálneho odpadu. Napríklad v prípade, keď bude skládkovanie zákonom zakázané. TASR to potvrdil hovorca mesta Juraj Chovanec.



Pracovné rokovanie poslaneckého zboru v Skalici v súvislosti so zmenou územného plánu pre účel riešenia problematiky spracovania a zhodnocovania odpadov sa uskutočnilo 8. apríla.



„Tento krok má svoje opodstatnenie i strategický význam. Dnes vozíme náš komunálny odpad na skládku do Mokrého Hája. Jej kapacita však bude približne v horizonte desiatich rokov naplnená, a navyše už bude zákonom zakázané ukladať komunálny odpad takýmto spôsobom,“ priblížilo mesto na sociálnej sieti.



V súvislosti so spracúvaním odpadu paralelne existuje i záujem investora, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Ide o vybudovanie Centra ekologického hospodárstva (CEH), čo je moderná technológia spracovania odpadu, ktorá už dnes nahrádza skládkovanie. Dokáže premeniť odpad napríklad na elektrickú energiu a teplo.



Samospráva zdôraznila, že určenie pozemku v územnom pláne, ktorý by v budúcnosti mohol slúžiť pre novú technológiu spracovania komunálneho odpadu, však neznamená automatické schválenie investičného zámeru CEH. „Tento zámer bude posudzovaný samostatne a nemusí byť schválený,“ dodala.