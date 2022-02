Skalica robí prehliadku k 650. výročiu povýšenia na kráľovské mesto

Skalica 18. februára (TASR) - Mesto Skalica organizuje v piatok o 16.00 h prehliadku venovanú 650. výročiu povýšenia na slobodné kráľovské mesto. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



Stretnutie bude pred turistickou informačnou kanceláriou a účasť na prehliadke je zdarma. "Prehliadka začne na námestí pri soche kráľa Ľudovíta. Návštevníkom poskytne výklad dlhoročná sprievodkyňa po pamiatkach mesta Ľubica Rozborilová," uviedla Medňanská.



Ako doplnila, ďalšie kroky budú smerovať do Záhorského múzea, kde k tejto téme porozpráva historik múzea Richard Drška. "Potom sa presunieme do štátneho archívu v Skalici, kde zaujímavé informácie o histórii uvedie vedúca pracoviska archívu Terézia Majková. Takisto budú k nahliadnutiu dokumenty, ktoré sa viažu k tejto slávnostnej udalosti," informovala Medňanská.



Mesto sa zároveň touto prehliadkou zapojilo do podujatia Svetový deň sprievodcov, ktorý sa každoročne koná v tomto období.