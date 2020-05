Skalica sa pripravuje na otvorenie škôl

Skalica 28. mája (TASR) – Mesto Skalica pripravuje organizačno-technické zabezpečenie chodu základných a materských škôl od 1. júna podľa nariadení hlavného hygienika a krízového štábu. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Súčasťou opatrení je aj opätovné vydezinfikovanie priestorov, pracovných pomôcok či zabezpečovanie bezdotykových teplomerov. Zariadenia budú mať k dispozícii aj dezinfekčné a ochranné prostriedky.



Umiestňovanie detí v materských školách sa bude vykonávať prednostne podľa kritérií určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.



Záujem rodičov o výchovu, vzdelávanie a vyučovanie operatívne zisťujú zástupcovia škôl. "Potrebné informácie súvisiace so znovuotvorením škôl rodičia nájdu priamo na internetových stránkach škôl. Školáci, ktorí nepôjdu do škôl, a žiaci z vyšších ročníkov, teda 6. až 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie," uvádza mestský portál.



Mesto podporuje prevádzkovanie materských škôl počas mesiacov júl a august, podľa vývoja situácie bude informovať verejnosť.