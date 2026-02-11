< sekcia Regióny
Skalica schválila podanie žiadosti o dotáciu na obnovu areálu ZŠ
Projekt počíta s obnovou troch športových objektov.
Autor TASR
Skalica 11. februára (TASR) - Mestskí poslanci v Skalici na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili zámer predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na obnovu športového areálu pri Základnej škole (ZŠ) Mallého. Cieľom projektu je revitalizácia športových ihrísk v areáli. Realizáciou projektu má dôjsť k zlepšeniu podmienok pre športové aktivity detí, mládeže aj verejnosti v meste.
Projekt počíta s obnovou troch športových objektov. Súčasťou zámeru je vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelou trávou, ktoré bude vybavené novým povrchom, oplotením, futbalovými bránkami a prvkami pre volejbal a nohejbal.
Obnovené má byť aj hokejbalové ihrisko, kde sa počíta s novým povrchom z plastových modulárnych dlaždíc vhodných pre hokejbal, florbal či in-line hokej, ako aj s obnovou oplotenia a vybavenia. Tretím objektom je multifunkčné ihrisko s umelou trávou, kde sa plánuje výmena povrchu, obnova oplotenia a doplnenie športového vybavenia.
Poslanec MsZ Martin Štepán v súvislosti s projektom spomenul doplnenie kamerového systému na všetkých základných školách. „Prípadne, aby tam bola systémová ochrana proti vandalizmu, a aby bolo umožnené neustále športovanie mládeži, ale aj rôznym vekovým skupinám,“ uviedol a súčasne spomenul aj prípadné osvetlenie areálov.
Výzva bola zverejnená 15. decembra 2025. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený do 18. marca. Jednou z povinných príloh žiadosti je uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania projektu. Poslanci teda zároveň schválili aj zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami fondu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
„K tomuto projektu máme už vysúťažený rozpočet, ktorý je celkovo na úrovni takmer 178.000 eur, pričom požadovaná dotácia je vo výške viac ako 115.000 eur a spolufinancovanie vo výške 62.000 eur,“ ozrejmil vedúci oddelenia strategického rozvoja mesta Michal Čunderlík. Minimálna výška spolufinancovania stanovená vo výzve je 30 percent, mesto sa však rozhodlo pre vyšší podiel s cieľom získať viac bodov pri hodnotení projektu.
