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Skalica schválila záverečný účet mesta za rok 2025 bez výhrad
Podľa schváleného záverečného účtu mesto vykázalo záporný výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 1,65 milióna eur.
Autor TASR
Skalica 25. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Skalici schválilo na stredajšom (24. 6.) zasadnutí záverečný účet mesta za rok 2025 bez výhrad. Poslanci zároveň odsúhlasili použitie zostatku finančných operácií vo výške 314.911 eur na tvorbu rezervného fondu. Mesto a jeho rozpočtové organizácie hospodárili v roku 2025 s celkovými príjmami 31,19 milióna eur, čo predstavovalo 67,1 percenta rozpočtovaných príjmov po zmenách. Bežné príjmy dosiahli 26,16 milióna eur a naplnili ich na viac ako 99 percent.
Podľa schváleného záverečného účtu mesto vykázalo záporný výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 1,65 milióna eur. Po zohľadnení finančných operácií a zákonných úprav však dosiahlo prebytok 314.911 eur, ktorý bude prevedený do rezervného fondu.
Bežný rozpočet skončil v prebytku 1,5 milióna eur, zatiaľ čo kapitálový rozpočet vykázal záporný výsledok 3,15 milióna eur. Po úprave o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavoval záporný výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 2,59 milióna eur. Zostatok finančných operácií dosiahol 2,91 milióna eur.
Najvýznamnejším zdrojom príjmov zostal podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, z ktorého mesto získalo 6,67 milióna eur. Táto položka tvorila takmer 30 percent bežných príjmov mesta. Príjem z dane z nehnuteľností dosiahol takmer 2,99 milióna eur.
V oblasti kapitálových príjmov samospráva zaznamenala výrazne nižšie plnenie. Z plánovaných 8,4 milióna eur získala 514.169 eur, teda približne šesť percent rozpočtovanej sumy. Dôvodom bolo najmä nízke čerpanie kapitálových grantov a transferov, ako aj nižšie príjmy z predaja majetku a pozemkov.
Príjmové finančné operácie mesta dosiahli 4,52 milióna eur, čo predstavovalo 38,4 percenta plánovanej sumy. V minulom roku mesto použilo časť rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, splátok úverov a tiež na vklad 390.000 eur do kapitálového fondu spoločnosti Správa mestského majetku. K 31. decembru 2025 vykazoval rezervný fond zostatok 509.212 eur.
Na hospodárenie podľa mesta vplývali aj legislatívne zmeny vo financovaní samospráv vrátane úpravy systému rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Súčasťou záverečného účtu bolo aj hodnotenie programového rozpočtu, v rámci ktorého mesto sledovalo plnenie výdavkov v 16 programoch prostredníctvom stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. Návrh záverečného účtu bol zverejnený začiatkom júna, pričom samospráva k nemu neevidovala žiadne pripomienky verejnosti.
Podľa schváleného záverečného účtu mesto vykázalo záporný výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 1,65 milióna eur. Po zohľadnení finančných operácií a zákonných úprav však dosiahlo prebytok 314.911 eur, ktorý bude prevedený do rezervného fondu.
Bežný rozpočet skončil v prebytku 1,5 milióna eur, zatiaľ čo kapitálový rozpočet vykázal záporný výsledok 3,15 milióna eur. Po úprave o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavoval záporný výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 2,59 milióna eur. Zostatok finančných operácií dosiahol 2,91 milióna eur.
Najvýznamnejším zdrojom príjmov zostal podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, z ktorého mesto získalo 6,67 milióna eur. Táto položka tvorila takmer 30 percent bežných príjmov mesta. Príjem z dane z nehnuteľností dosiahol takmer 2,99 milióna eur.
V oblasti kapitálových príjmov samospráva zaznamenala výrazne nižšie plnenie. Z plánovaných 8,4 milióna eur získala 514.169 eur, teda približne šesť percent rozpočtovanej sumy. Dôvodom bolo najmä nízke čerpanie kapitálových grantov a transferov, ako aj nižšie príjmy z predaja majetku a pozemkov.
Príjmové finančné operácie mesta dosiahli 4,52 milióna eur, čo predstavovalo 38,4 percenta plánovanej sumy. V minulom roku mesto použilo časť rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, splátok úverov a tiež na vklad 390.000 eur do kapitálového fondu spoločnosti Správa mestského majetku. K 31. decembru 2025 vykazoval rezervný fond zostatok 509.212 eur.
Na hospodárenie podľa mesta vplývali aj legislatívne zmeny vo financovaní samospráv vrátane úpravy systému rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Súčasťou záverečného účtu bolo aj hodnotenie programového rozpočtu, v rámci ktorého mesto sledovalo plnenie výdavkov v 16 programoch prostredníctvom stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. Návrh záverečného účtu bol zverejnený začiatkom júna, pričom samospráva k nemu neevidovala žiadne pripomienky verejnosti.