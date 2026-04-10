< sekcia Regióny
Skalica si pripomenula 81. výročie oslobodenia mesta
Organizátori zdôraznili význam zachovania historickej pamäti a pripomínania udalostí, ktoré viedli k ukončeniu druhej svetovej vojny na území Slovenska.
Autor TASR
Skalica 10. apríla (TASR) - Pietnym aktom si v piatok dopoludnia obyvatelia Skalice pripomenuli 81. výročie oslobodenia mesta počas druhej svetovej vojny. Spomienkové podujatie sa konalo pri pamätníku oslobodenia v Parku oslobodenia. Účastníci si položením vencov a minútou ticha uctili pamiatku padlých vojakov aj civilných obetí.
Organizátori zdôraznili význam zachovania historickej pamäti a pripomínania udalostí, ktoré viedli k ukončeniu druhej svetovej vojny na území Slovenska. Okresné mesto Skalica bolo oslobodené 11. apríla 1945, v rovnaký deň aj susedný Holíč. Napriek svojej polohe na západe Slovenska nešlo o posledné oslobodené územia krajiny, keďže boje pokračovali až do začiatku mája, pričom poslednými oslobodenými obcami boli 3. mája 1945 Klokočov, Makov a Korňa v okrese Čadca.
Skalica bola pre svoju polohu vybraná ako miesto evakuácie civilistov, najmä z Bratislavy. „Na prelome marca a apríla 1945 tu krátkodobo pôsobila aj vláda Slovenskej republiky pod vedením Štefana Tisa. V rovnakom období sa v meste nachádzal aj štáb nemeckého velenia,“ ozrejmila radnica. Obyvatelia mesta sa pripravovali na príchod frontu budovaním provizórnych úkrytov či únikom do vinohradov.
Od 8. apríla už bolo počuť blížiace sa boje. „Na oslobodzovaní Skalice sa podieľali vojská sovietskej a rumunskej armády. Prvé jednotky vstúpili do mesta nadránom 11. apríla 1945. Nemecké vojská sa z mesta stiahli ešte v noci, pričom pri ústupe zničili Zelený most. Pokus o protiútok z moravskej strany bol v ranných hodinách odrazený,“ doplnilo mesto.
Počas bojov zahynulo v katastri mesta 130 vojakov, z toho 51 sovietskych a 23 rumunských. Medzi padlými bol aj podplukovník Červenej armády Viktor Savič Pľjušť, po ktorom je v meste pomenovaná ulica. V súvislosti s prechodom frontu prišlo o život aj 19 civilistov.
Mesto bolo počas bojov iba čiastočne poškodené. Zničených alebo vážne poškodených bolo deväť domov a niekoľko desiatok hospodárskych budov. Najväčšie škody v okrese utrpela obec Unín. Po oslobodení prevzali správu mesta revolučné národné výbory, ktoré zabezpečili základný chod života a spolupracovali s vojenským velením. V máji 1945 sa následne uskutočnili voľby do miestnych orgánov.
Organizátori zdôraznili význam zachovania historickej pamäti a pripomínania udalostí, ktoré viedli k ukončeniu druhej svetovej vojny na území Slovenska. Okresné mesto Skalica bolo oslobodené 11. apríla 1945, v rovnaký deň aj susedný Holíč. Napriek svojej polohe na západe Slovenska nešlo o posledné oslobodené územia krajiny, keďže boje pokračovali až do začiatku mája, pričom poslednými oslobodenými obcami boli 3. mája 1945 Klokočov, Makov a Korňa v okrese Čadca.
Skalica bola pre svoju polohu vybraná ako miesto evakuácie civilistov, najmä z Bratislavy. „Na prelome marca a apríla 1945 tu krátkodobo pôsobila aj vláda Slovenskej republiky pod vedením Štefana Tisa. V rovnakom období sa v meste nachádzal aj štáb nemeckého velenia,“ ozrejmila radnica. Obyvatelia mesta sa pripravovali na príchod frontu budovaním provizórnych úkrytov či únikom do vinohradov.
Od 8. apríla už bolo počuť blížiace sa boje. „Na oslobodzovaní Skalice sa podieľali vojská sovietskej a rumunskej armády. Prvé jednotky vstúpili do mesta nadránom 11. apríla 1945. Nemecké vojská sa z mesta stiahli ešte v noci, pričom pri ústupe zničili Zelený most. Pokus o protiútok z moravskej strany bol v ranných hodinách odrazený,“ doplnilo mesto.
Počas bojov zahynulo v katastri mesta 130 vojakov, z toho 51 sovietskych a 23 rumunských. Medzi padlými bol aj podplukovník Červenej armády Viktor Savič Pľjušť, po ktorom je v meste pomenovaná ulica. V súvislosti s prechodom frontu prišlo o život aj 19 civilistov.
Mesto bolo počas bojov iba čiastočne poškodené. Zničených alebo vážne poškodených bolo deväť domov a niekoľko desiatok hospodárskych budov. Najväčšie škody v okrese utrpela obec Unín. Po oslobodení prevzali správu mesta revolučné národné výbory, ktoré zabezpečili základný chod života a spolupracovali s vojenským velením. V máji 1945 sa následne uskutočnili voľby do miestnych orgánov.