Skalica spustila registračnú linku na očkovanie

Skalica 25. marca (TASR) - Očkovací systém je momentálne viazaný na internet a mobilný telefón alebo počítač. Mesto Skalica preto spustilo registračnú linku, ktorá pomôže zaregistrovať sa občanom, ktorí sa sami zaregistrovať nevedia alebo nedokážu. Informovala o tom zástupkyňa primátorky Veronika Buc.



Telefonické centrum bolo spustené v stredu (24. 3.), bezplatné číslo centra je 0800 300 013. "Na linke operátoriek, ktoré sú sociálnymi pracovníčkami, spolu so žiadateľom v systéme korona.gov.sk vyplnia formulár do čakárne. Zaregistrujú predovšetkým tých, ktorí nemajú prístup na internet, prípadne je to pre nich komplikované alebo s tým mali problém," informovala Buc.



Centrum je prioritne vytvorené pre obyvateľov mesta Skalica. "Pripomíname, že účelom centra je pomoc s registráciou, rozhodne nejde o prednostné očkovanie. Prvé skúsenosti máme také, že systém neponúka mesto, ktoré si chce žiadateľ vybrať. Stáva sa, že máme v ponuke miesta, ktoré sú vzdialené 50 až 100 kilometrov a žiadatelia nie sú uspokojení so svojou požiadavkou. Pozitívnou správou je, že sa nám darí dovolať na podporné infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a máme s nimi veľmi dobrú skúsenosť," doplnila viceprimátorka.



Občania sa na linku dovolajú počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h.