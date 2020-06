Stavebný úrad v Skalici zastavil práce na novej stavbe v centre mesta

Skalica 23. júna (TASR) – Spoločný stavebný úrad v Skalici pozastavil platnosť dvoch stavebných povolení na stavbu na Potočnej ulici. Stalo sa tak po tom, ako bol dnes na stavbe vykonaný štátny stavebný dohľad. Informáciu pre médiá potvrdil vedúci referent spoločného stavebného úradu v Skalici Jozef Moravec.



Stavebný úrad v minulosti vydal na túto stavbu dve rozdielne povolenia. Začiatkom júna primátorka Skalice Anna Mierna potvrdila, že obe stavebné povolenia sú platné. Teraz úrad pristupuje k rozhodnutiu o zastavení prác.



„V tom čase ešte obe strany realizovali stavebné práce v zmysle vydaných rozhodnutí. Stavebný úrad nemal za to, aby pristúpil k tomu, aby ich zastavil. Teraz sa už vyskytli nové skutočnosti. Tie už oprávňujú túto činnosť vykonať a stavebné práce jednej aj druhej strany budú zastavené," uviedol Moravec.



„Vzhľadom na zistené skutočnosti, ktoré sme zistili, budú zastavené stavebné práce ako na pozemku Ľubici Škodovej, tak aj na pozemku, ktorého vlastníkom je spotrebné družstvo COOP Jednota. Ďalej sa bude jednať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. To znamená, že vydáme rozhodnutie o zastavení stavebných prác," doplnil referent stavebného úradu.



Stavebné práce budú zastavené do zjednania nápravy. „Čiže pokiaľ sa táto vec nevyrieši. Iniciovanie zjednania nápravy je na oboch stavebníkoch. Keďže sa nevedia dohodnúť, tak to asi bude musieť riešiť príslušný súd," poskytol svoj názor Moravec.



„Štátny stavebný dohľad zistil, že vlastníčka pozemku stavia v rozpore s pôvodným stavebným povolením. Takisto boli kontrolované práce, ktoré vykonáva naše družstvo, kde neboli zistené žiadne porušenia ani rozpory. Napriek tomu stavebný úrad zastavil obe konania. My sa určite odvoláme," uviedla pre TASR vedúca personálno-právneho oddelenia spotrebného družstva Eva Kuliačková.



Zástupkyňa COOP Jednota potvrdila, že súd im už doručil vydanie neodkladného opatrenia zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva nehnuteľnosti.



„Nebudem sa k tomu vyjadrovať, na to je tu stavebný úrad. Na stretnutí som sa zúčastnila ako účastník konania,“ uviedla pre médiá primátorka Mierna. Rovnako sa k téme odmietol vyjadriť aj právny zástupca majiteľky pozemku, na ktorej sa sporná stavba buduje, Alexander Uj.