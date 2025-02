Skalica ukončila tender na vizuálnu identitu, nevybrali žiaden návrh

Skalica 26. februára (TASR) - Mesto Skalica ukončilo verejnú súťaž na novú vizuálnu identitu mesta. Do výzvy sa zapojilo 74 tvorcov zo Slovenskej a Českej republiky, mesto napokon nevybralo žiaden návrh. Aktuálne ešte nie je rozhodnuté, aké budú ďalšie kroky mesta, téma je však naďalej aktuálna. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Juraj Chovanec.



K zmene vizuálnej identity má dôjsť po 20 rokoch. Samospráva chcela pôvodne vybrať tri víťazné návrhy. "Mesto sa rozhodlo ukončiť súťaž, pretože medzi predloženými návrhmi nenašlo taký, ktorý by naplno spĺňal požiadavky zadania a mohol by sa stať súčasťou jeho komunikačnej stratégie," priblížil.



Poznamenal, že aj keď nebol vybraný návrh, s ktorým by sa mesto stotožnilo, niektoré z nich boli naozaj "originálne a kreatívne" a tvorcom je samospráva vďačná za snahu. "Keďže však plánujeme spustenie nových produktov a uvedomujeme si potrebu novej vizuálnej identity, ktorá má byť ich súčasťou, je pre nás táto téma stále aktuálna," dodal.