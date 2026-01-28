< sekcia Regióny
Skalica upozorňuje na plánovanú poľovačku v okolí Baťovho kanála
V sobotu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť, uviedla samospráva.
Autor TASR
Skalica 28. januára (TASR) - Mesto Skalica upozorňuje verejnosť na plánovanú poľovačku v oblasti od Baťovho kanála po Žlutnicu, ktorá sa uskutoční v sobotu (31. 1.). Samospráva žiada verejnosť o nevstupovanie do dotknutého priestoru. Informovala o tom na svojom webe.
„V sobotu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť. Prosíme všetkých, aby v tento deň do tohto priestoru nevstupovali,“ ozrejmila s tým, že presne vyznačenú lokalitu možno nájsť na webe mesta.
„V sobotu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť. Prosíme všetkých, aby v tento deň do tohto priestoru nevstupovali,“ ozrejmila s tým, že presne vyznačenú lokalitu možno nájsť na webe mesta.