Investor predložil Skalici hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Skalica 29. júla (TASR) - Investor predložil mestu Skalica v súvislosti so zámerom výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH) údaje z ukončených štúdií pri hodnotení posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Stalo sa tak na základe žiadosti radnice o priebežné zdieľanie aktualít. Avizované sú tiež diskusie, ktoré majú nahradiť oficiálne verejné prerokovanie správy o hodnotení EIA. Pre TASR to uviedla referentka marketingu mesta Sára Surová.



Ako informovala, odpad má pochádzať prevažne zo západného Slovenska, z maximálneho okruhu do 80 kilometrov a prekročené nemajú byť žiadne zákonné limity kvality ovzdušia. „CEH má byť vybavené moderným systémom čistenia spalín, ktorý v referenčných prevádzkach dosahuje až desaťnásobne lepšie výsledky, než povoľujú prísne európske limity,“ ozrejmila Surová.



Podľa Surovej investor predstavil napríklad, že nedôjde k žiadnemu väčšiemu preťaženiu ciest a obyvatelia pocítia zvýšenie premávky len minimálne, a to iba v blízkosti priemyselnej zóny. Percentuálne pôjde o navýšenie intenzity dopravy v hodnote 3,66 percenta oproti súčasnej premávke.



Radnica tiež opäť deklarovala vyhlásenie referenda po verejnom prerokovaní hodnotenia EIA. Túto informáciu potvrdila pre TASR začiatkom júla aj primátorka Oľga Luptáková v reakcii na petície týkajúce sa referenda k spaľovni aj jej odvolania z funkcie. Pripomenula tiež, že referendum je už reálne ukotvené v rozpočte mesta na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.



Mesto taktiež požiadalo investora, aby predstavil benefity vyplývajúce z vybudovania zariadenia. Informatívne podujatie sa v meste koná v utorok a tiež 5. augusta. Verejné diskusie, ktoré predstavia podrobnosti zámeru a výsledkov EIA, sa majú uskutočniť v dňoch 7. augusta a 12. augusta v čase 18.00 h.



CEH má ležať na ploche 90.000 štvorcových metrov. Súčasťou by malo byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. To by podľa investora malo byť schopné spracovať a energeticky využiť až 130.000 ton odpadu za rok. V zámere sú spomenuté dva varianty - klasický kotol a výtavný splyňovač.