V skalickej nemocnici neklesá pozitivita testov na koronavírus pod 60

Skalica 15. februára (TASR) – Priemerná pozitivita PCR testov na nový koronavírus neklesla vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica už druhý týždeň pod 60 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Ako doplnila, testy v minulom týždni odhalili 713 osôb s ochorením COVID-19. V tejto chvíli je poskytovaná zdravotná starostlivosť dvom pacientom na umelej pľúcnej ventilácii na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a 31 pacientom na covidových lôžkach.



Medzi zamestnancami je 53 pozitívnych. "Ďalší nárast chorobnosti v súvislosti s variantom omikron nepredpokladáme. Situácia v posledných týždňoch kulminuje a očakávame postupný pokles pozitivity. Ak sa potvrdí pozitívny vývoj, v horizonte dvoch týždňov by malo prísť k uvoľneniu lôžok pre pacientov s inými diagnózami a povoleniu plánových výkonov zdravotnej starostlivosti," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Nemocnica vyšetrila PCR testami 1147 vzoriek a antigénovými testami 472 osôb. Priemerná pozitivita zistená PCR diagnostikou v uplynulom týždni dosiahla 62 percent. Kým antigénové odbery sa realizujú v celom rozsahu otváracích hodín MOM, PCR testy sa robia do 11.00 h.



V týždni od 7. februára sa dalo očkovať v nemocnici o 70 percent menej osôb ako v rovnakom období v januári. "Prvou až treťou dávkou vakcíny sa nechalo očkovať 228 osôb, 64 percent tvorili tretie dávky vakcíny. Očkuje sa od pondelka do piatka od 7.30 do 14.30 h. V celom rozsahu otváracích hodín sa očkujú registrované aj neregistrované osoby od 12 rokov," informovala Pavliková.