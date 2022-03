V Skalickej nemocnici sa starajú o 32 pacientov pozitívnych na covid

Skalica 21. marca (TASR) - Epidemiologická situácia je vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica naďalej vážna, trend poklesu hospitalizácií pacientov pozitívnych na nový koronavírus sa v minulom týždni nepotvrdil. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



V piatok (18. 3.) a cez víkend bolo prijatých na hospitalizáciu do nemocnice desať pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 32 pacientom s potvrdeným novým koronavírusom, žiadny pacient nie je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Zväčša ide o seniorov vo veku nad 70 a 80 rokov s chronickými ochoreniami ako hypertenzia, diabetes či obezita. Pozitívny test je evidovaný u desiatich zamestnancov," informoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár. V mobilnom odberovom mieste sa minulý týždeň dalo otestovať PCR testami 589 osôb a pozitívne potvrdených bolo 317, čo je viac ako 50 percent.



"Od minulého týždňa nemocnica spustila u pacientov dlhodobo pozastavené elektívne výkony. Plánovú operatívu sa nám vzhľadom na epidemiologickú situáciu a stále vysoký počet pacientov s COVID-19 nedarí rozbehnúť tak, ako by sme potrebovali," uviedol námestník nemocnice Daniel Vidovič. Zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach zostáva v platnosti.



Vo vakcinačnom centre nemocnice sa minulý týždeň dalo očkovať 24 osôb. Viac ako 80 percent vakcinácie tvorili tretie dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech. Režim vakcinácie ostáva nezmenený. Registrované aj neregistrované osoby sa očkujú jeden deň v týždni. Otváracie hodiny sú v pondelok od 7.30 do 10.00 h.