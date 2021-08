Pacientmi ORL ambulancie v Skalici sú až v 80 percentách deti a dorast

Skalica 19. augusta (TASR) - Deti a dorast tvoria až 80 percent pacientov ušno-nosovo-krčnej ambulancie Fakultnej nemocnice Agel Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Návšteva lekára v odbore otorinolaryngológia (ORL) súvisí zväčša s ťažkosťami v oblasti nosa a uší, a to najčastejšie u detí. "Okrem nosových a krčných mandlí, krivej nosovej priehradky alebo nosových polypov rieši otorinolaryngológ aj alergické nádchy alebo problémy s chrápaním," uviedla Pavliková.



Ako doplnila, pacienti v regióne Záhoria prichádzajú do ORL ambulancie v letných mesiacoch najčastejšie s ochoreniami uší, ako sú zápaly stredného ucha a zápaly vonkajšieho zvukovodu. Ďalej sú to chronické nádchy, zhoršené dýchanie nosom, u detí je to často chrápanie spôsobené zväčšenou nosnou mandľou. Takisto časté sú zápaly hrdla, najčastejšie angíny.



"Pacienti sú na vyšetrenie odosielaní všeobecnými lekármi pre dospelých a pediatrami. Určite je vhodné a potrebné, aby sa každý pacient zastavil u svojho lekára, ktorý dokáže posúdiť, či je nutné poslať pacienta k nám. Máme s nimi dobrú spoluprácu, vedia veľmi dobre diferencovať, kedy pacienta liečiť na obvode a kedy ho už poslať k špecialistovi. Nezriedka prichádza pacient aj na odporúčanie imuno-alergiológa," informoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú online cez rezervačný systém alebo s použitím klientskeho centra. "Neplatí to pre akútne stavy. Z pohľadu ORL odbornosti sú za akútny stav považované krvácanie z horných dýchacích orgánov, úrazy, dusenie, teplotné stavy nad 38 stupňov Celzia a hnisavé ochorenia – abscesy," doplnila hovorkyňa.