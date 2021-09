V skalickej nemocnici začal platiť zákaz návštev

Skalica 13. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica Agel Skalica zakázala od pondelka návštevy pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Okres Skalica je zaradený od 13. septembra do prvého stupňa ostražitosti a do budov nemocnice je možné vstupovať len s FFP2 respirátorom. "Ochorenie COVID-19 postihuje aktuálne najmä mladšie vekové skupiny, ktoré šíria infekciu v domácom, ale aj v komunitnom prostredí. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby zamestnanci nemocnice aj pacienti boli chránení pred zanesením infekcie COVID-19 do zdravotníckeho zaradenia," informovala hovorkyňa nemocnice.



"Nemocnica k dnešnému dňu eviduje jedného pozitívneho pacienta. Ide o rodičku, ktorá minulý týždeň porodila. Zo zamestnancov nemocnice sú pozitívne testovaní štyria zdravotníci, z toho dvaja sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Všetci majú mierny priebeh ochorenia a jeden kolega je v karanténe. Nemocnica má reprofilizovaných 21 lôžok," uviedol námestník riaditeľa Daniel Vidovič.



Ako doplnil, v posledných dvoch týždňoch bola pozitivita na nový koronavírus zaznamenaná celkovo u troch pacientov nemocnice, z toho dvaja boli preložení na Kliniku infektológie Fakultnej nemocnice v Trnave.



Zákaz návštev platí s výnimkou pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. "Prítomnosť sprevádzajúcej osoby rodičky pri pôrode nie je zákazom obmedzená. Návštevy kňazov za účelom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim sú tiež povolené. U pacienta sa môže návšteva zdržať maximálne 15 minút," informovala Pavliková.