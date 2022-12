V Skalici pripravujú novú turistickú sezónu i nábor sprievodcov

Skalica 18. decembra (TASR) - V Turistickej informačnej kancelárii v Skalici sa už pripravujú na novú sezónu. Okrem noviniek chystajú aj nábor sprievodcov, ktorí budú návštevníkov sprevádzať po mestských pamiatkach. Pre TASR to uviedla vedúca TIK Renáta Medňanská.



"Od januára 2023 začneme nábor sprievodcov. Podrobné informácie budú zverejnené na stránkach informačnej kancelárie, ale aj na stránkach mesta, kde budú aj presné informácie k prihláškam. Podľa prihlásených záujemcov vyberieme najlepších, s ktorými budeme pracovať a pripravovať ich nielen po odbornej, ale aj jazykovej stránke," dodala pre TASR Medňanská.



Počas tohtoročnej turistickej sezóny zaznamenalo mesto Skalica 17.993 vstupov do pamiatok. Medzi najnavštevovanejšie pamiatky tradične patrili farský kostol a jeho veža, Rotunda sv. Juraja, jezuitský kostol.



"Túto sezónu sa sem zaradila aj expozícia kníhtlače, ktorá bola zrekonštruovaná. Stúpajúcu tendenciu zaznamenala taktiež návštevnosť turistickej informačnej kancelárie, ktorú od začiatku roka do konca septembra navštívilo 6452 turistov. Podujatia v rámci série Artleta si prišlo pozrieť viac ako 2000 návštevníkov," doplnila Medňanská.