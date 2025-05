Skalica 15. mája (TASR) - Mesto Skalica vybuduje miesto pre prezentáciu vinohradníctva regiónu za viac ako 600.000 eur. Realizácia má byť formou prestavby Mestskej búdy v Skalici. Rekonštrukčné práce začnú v priebehu leta, trvať by mali 13 mesiacov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Prestavba bude zahŕňať prístavbu hygienických zariadení, dispozičnú úpravu, vytvorenie skladu, miestnosti pre prezentáciu vinárstva daného regiónu a kancelárie. V objekte dôjde k výmene krovu a krytiny, k realizácii alebo k úprave spevnených plôch a rekultivácii celého areálu.



Zhotoviteľom je spoločnosť Euroframe, ktorá vo verejnej súťaži uspela s cenovou ponukou vo výške 608.697,26 eura s DPH. Celkový rozpočet rekonštrukcie búdy je 592.253 eur, schválená dotácia je vo výške 544.873 eur so spolufinancovaním mesta vo výške 63.824,25 eura.



Súčasťou projektu je aj revitalizácia lesoparku Hájek. Podľa informácií zverejnených na webe mesta v tomto prípade prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Hájek v blízkosti mesta dostane obnovené chodníky, verejné osvetlenie i drobnú architektúru.



Obnovené bude aj pódium pre vonkajšie kultúrne vystúpenia a projekt myslí aj na deti vybudovaním viacerých herných prvkov. Počíta sa aj s výsadbou drevín a kvetov. Rozpočet na tento projekt je 958.111 eur, schválená dotácia je vo výške 881.462 eur so spolufinancovaním mesta vo výške 76.649 eur.



Celkový rozpočet oboch projektov je 1.550.363 eur. Projekty sú súčasťou spoločnej cezhraničnej žiadosti s obcou Petrov z Českej republiky v rámci programu Interreg. Obec Petrov sa zasa zamerala na pamiatkovú rezerváciu Plže.