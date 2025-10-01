< sekcia Regióny
Skalica vybuduje prvú etapu cyklotrasy rozdelenej podľa ulíc

Autor TASR
Skalica 1. októbra (TASR) - Mesto Skalica by malo mať o niekoľko mesiacov vybudovanú prvú etapu cyklotrasy rozdelenej podľa ulíc na tri objekty - cyklotrasy na uliciach Koreszkova, pplk. Pľjušťa a na D. Jurkoviča. Vyplýva to zo zmluvy so zhotoviteľom zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Celkový rozpočet na projekt je podľa radnice 747.953 eur.
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrás v Skalici na podporu a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku s cieľom vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Na Koreszkovej ulici vznikne vybudovaním nového rozšíreného chodníka pre chodcov spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. V aleji dôjde k rozšíreniu chodníka, pre zjednotenie vizuálu spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov bude stávajúca dlažba vrátane podsypu odstránená a nahradená novou betónovou dlažbou. Dĺžka úseku je 1298 metrov (m).
Ďalšou časťou je Ulica pplk. Pľjušťa, kde sa vytvorenia cyklopruhy na jestvujúcej komunikácii v oboch smeroch - jestvujúca asfaltová vrstva bude v rámci nových cyklopruhov nahradená novou farebnou vrstvou. Dĺžka úseku je 634 m. Cyklopruhy na jestvujúcej komunikácii v oboch smeroch vzniknú na Ulici D. Jurkoviča. Existujúca asfaltová vrstva bude v rámci nových cyklopruhov nahradená novou farebnou vrstvou. Ide o dĺžku úseku 605 m.
Zhotoviteľom je spoločnosť Pro exteriér s cenovou ponukou 635.469,54 eura s DPH, s ktorým už mesto podpísalo zmluvu. Práce by mali trvať šesť mesiacov. V apríli 2024 bola mestu schválená dotácia z Programu Interreg SK-CZ 2021 - 2027. Celkový rozpočet na projekt je podľa webu mesta 747.953 eur, z toho dotácia je vo výške 688.116 eur, predpokladané spolufinancovanie mestom je v hodnote 59.837 eur. Partnermi projektu sú skupina šiestich českých obcí - Veselí na Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín, mesto Skalica a obec Vrádište.
