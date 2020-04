Skalica vyhlásila obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom

Skalica 20. apríla (TASR) – Mesto Skalica vyhlásilo verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta. Rozsah služieb obsahuje okrem ďalších aj zber a prepravu zmesového komunálneho, objemného odpadu, nezákonne umiestneného odpadu, vykonávanie triedeného zberu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov komunálneho odpadu či vykonávanie dezinfekcie všetkých druhov zberných nádob a kontajnerov.



Celková odhadovaná hodnota je predpokladaná v sume 1.309.485,09 eura. Zmluva na poskytnuté služby by mala byť podľa zverejnených podkladov podpísaná na 18 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20.000 eur a lehota na predkladanie ponúk je pre záujemcov stanovená do 12. mája.