Začala sa výstavba plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice

Skalica 17. augusta (TASR) - Pri prístave Skalica na Baťovom kanáli sa začala výstavba plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice. Stavba by mala byť dokončená v novembri 2025 a vyžiada si náklady vo výške 339,8 milióna českých korún (14,1 milióna eur).



Popri stavbe plavebnej komory je súčasťou prác aj oprava splavu a úprava koryta rieky Radějovka, ktorá je zároveň hranicou medzi Slovenskou a Českou republikou. Vďaka týmto úpravám sa predĺži možnosť splavu Baťovho kanála o sedem kilometrov až po Hodonín. Stavebné práce priamo na hranici oboch republík budú trvať dva roky a predĺženú vodnú trasu začnú turisti využívať od plavebnej sezóny 2026.



"Prípravy na projekt trvali mnoho rokov, čo pripomína aj základný kameň z roku 2004. Som rád, že po 85 rokoch začíname stavať 14. plavebnú komoru na Baťovom kanáli. Ide o náš najväčší projekt a bude to významné zhodnotenie a nadstavba vodnej cesty," uviedol riaditeľ Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.



Stavebné náklady financuje Státni fond dopravní infrastruktury České republiky. "Vytvárame tlak nielen v kraji, ale aj za združenie krajov SK8, aby vznikol podobný fond aj na Slovensku. Toto bude otázka pre budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách. Nám zostáva spoliehať sa iba na zdroje z Európskej únie, ale tie nemôžu byť jediným nástrojom na financovanie takejto infraštruktúry," zdôvodnil predseda Trnavského samosprávneho kraja a združenia krajov SK8 Jozef Viskupič, prečo náklady na výstavbu plavebnej komory znášajú naši západní susedia.



"Pre turistický ruch v meste Skalica bude mať plavebná komora veľký význam. Dokončenie prinesie do mesta viac turistov. Našou snahou je, aby sme zlepšili aj poskytované služby v prístave Skalica na Baťovom kanáli. Aj preto už máme pripravený projekt, ale ako tu už bolo spomenuté, tak ich nepodporuje štát. My môžeme požiadať jedine o cezhraničný projekt cez Interreg," doplnila primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková.



Stavebné práce na dva roky uzavrú turistickú a cyklotrasu cez splav. Po dokončení stavby bude prejazd pre turistov a prechod pre peších možný po hospodárskom moste, ktorý bude v rámci stavby kompletne zrekonštruovaný.