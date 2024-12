Skalica 5. decembra (TASR) - Mesto Skalica začne rok 2025 v rozpočtovom provizóriu. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na stredajšom (4. 12.) zasadnutí neschválilo predložený prebytkový rozpočet. TASR to uviedol hovorca mesta Juraj Chovanec. Poslanecký zbor totiž neodhlasoval niektoré body, ktoré tvorili v rámci spoločného návrhu rozpočtu časť príjmov, s ktorými samospráva rátala v budúcom roku a rozpočet sa tak dostal do mínusu.



Vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Tatiana Šteflíková na zasadnutí MsZ priblížila, že neschválenie predloženého všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom znížilo bežné príjmy o 100.000 eur. "Zároveň nebol schválený zámer predaja internátu a 'Židovne', čo robí v kapitálovom príjme mínus 968.000 eur. Rozpočet sa nám dostáva do schodku," zhrnula s tým, že schválenie takéhoto rozpočtu neodporúča.



Chovanec dodal, že rozpočtové provizórium základný chod mesta neohrozí. "Môže však v súčasnosti ohroziť realizáciu niektorých projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú mestu schválene, ale nie sú v túto chvíľu ešte zazmluvnené," skonštatoval.



Projektov, ktoré sú už zazmluvnené a budú sa realizovať počas budúceho roka, sa to podľa jeho slov netýka. Spomenul napríklad zateplenie Základnej školy Mallého, revitalizáciu lesoparku Hájek, rekonštrukcie Mestskej búdy či už prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie Materskej školy Dr. Clementisa. "Vedenie mesta bude s poslaneckým zborom spolupracovať na príprave novej verzie rozpočtu na rok 2025, ktorej schválením sa následne rozpočtové provizórium skončí," doplnil Chovanec.