Mestský úrad v Skalici pracuje v obmedzenom režime

Skalica 13. marca (TASR) – Mesto Skalica ruší zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva plánované na 18. marca. Zároveň ruší aj všetky rokovania odborných komisií MsZ do odvolania. TASR o tom informovala Alena Javorská zo sekretariátu primátorky.



V súvislosti so šírením nového koronavírusu 13. marca zasadal Krízový štáb mesta Skalica. "Členovia štábu sa uzniesli na tom, že mestský úrad (MsÚ) bude naďalej pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Pre verejnosť budú k dispozícii podateľňa, evidencia obyvateľstva, matrika, pokladnica a turistická informačná kancelária," uviedlo mesto.



Ostatné pracoviská budú fungovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou. Mesto žiada občanov, aby do spomínaných pracovísk MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. V prípade potreby služieb môžu občania úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom emailových adries a telefónnych čísel.