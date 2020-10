Skalica znížila počet volebných obvodov na dva

Skalica 20. októbra (TASR) – Zmenu volebných obvodov na dva odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva v Skalici na svojom pondelkovom zasadnutí. Platiť bude od najbližších komunálnych volieb v roku 2022. Prvý volebný obvod bude zastupovaný deviatimi a druhý volebný obvod desiatimi poslancami. Podľa primátorky Anny Miernej dva volebné obvody povedú k silnejšiemu mandátu od voličov.



V súčasnosti má Skalica päť volebných obvodov s tromi až štyrmi poslancami, spolu má zastupiteľstvo 19 poslancov.



„Poslanci mesta rozhodujú o veciach týkajúcich sa celej Skalice a voliči by mali mať možnosť rozhodovať o čo najväčšom počte zastupiteľov. Nechceme, aby sa naďalej stávalo, že kandidáti, ktorí získali vo voľbách menej hlasov, sa dostali do zastupiteľstva na úkor tých, ktorí majú od verejnosti väčšiu podporu," povedala primátorka.



Na zastupiteľstve sa rokovalo aj o zvýšení poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Suma, o ktorú sa navyšuje poplatok, je vo výške 2,84 eura na osobu za rok. Mesto zdôvodňuje navýšenie nákupom nových zberných nádob na bio odpad, vybudovaním novej skládkovej kazety v Mokrom Háji a navýšením minimálnej mzdy pre zamestnancov zbernej spoločnosti. Primátorka avizovala, že ušetrené prostriedky mesto investuje do odpadovej politiky a rozvoja mesta.