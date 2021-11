Skalica zaznamenala cez sezónu viac ako 14.000 vstupov do pamiatok

Skalica 8. novembra (TASR) – V meste Skalica zaznamenali počas skončenej turistickej sezóny nárast návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Počas turistickej sezóny, ktorú v meste otvorili 15. mája a trvala do 29. augusta zaznamenali 14.332 vstupov do pamiatok. "Z nich bolo 13.439 domácich návštevníkov a 893 zahraničných, ktorí boli prevažne z Českej republiky. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa dá hovoriť o výraznom náraste, keďže za minulý rok evidovali v kráľovskom meste 11.013 vstupov do pamiatok," uviedol Lidaj.



Mesto ponúka 12 pamiatok, ktoré si môžu návštevníci pozrieť. "Z nich bolo v tejto sezóne osem spoplatnených na základe turistického pasu. Počas víkendov sa v každej pamiatke nachádzal vyškolený sprievodca, ktorý návštevníkom poskytoval odborný výklad," informovala vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



Ako doplnila, najväčší úspech sezóny zaznamenala novinka, ktorou bola prehliadka na koči so sprievodcom s názvom Kráľovský okruh po Skalici. "Turisti si mohli vychutnávať historické centrum mesta s ochutnávkou tradičných skalických produktov, ako vína a Skalického trdelníka. Pripravený bol aj pobytový balíček Kráľovské mesto Skalica. Tieto služby a taktiež prehliadku jednotlivých pamiatok poskytuje Turistická informačná kancelária Skalica celoročne," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Záhorie.