Skalica žije jarmokom, múzeum pripravilo deň otvorených dverí
Pripravený je bohatý hudobný program, kulinárske špeciality i remeselné stánky.
Autor TASR
Skalica 20. septembra (TASR) - Dňom otvorených dverí sa Záhorské múzeum v Skalici zapojilo v sobotu do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci programu sú pre návštevníkov zdarma sprístupnené aktuálne výstavy Z najnovších akvizícií a Pavel Blaho, každú celú hodinu aj stála expozícia múzea so sprievodcom, informovalo múzeum.
Podujatie je zároveň súčasťou tradičného Skalického jarmoku, ktorý potrvá do nedele 21. septembra. Pripravený je bohatý hudobný program, kulinárske špeciality i remeselné stánky. Pre najmenších je určená detská zóna s množstvom aktivít. Nádvorie knižnice je vyhradené pre zónu pohody, na malom pódiu predstavujú svoje aktivity členovia mládežníckeho parlamentu mesta. Skalické pamiatky sú otvorené pre verejnosť na základe turistického pasu.
