Skalica zverejnila na pripomienkovanie nový návrh rozpočtu na rok 2025

Skalica 24. januára (TASR) - Mesto Skalica zverejnilo na pripomienkovanie nový návrh rozpočtu na rok 2025. Návrh počíta s celkovými príjmami samosprávy na úrovni 36 miliónov eur. Prebytok rozpočtu by mal dosiahnuť 1988 eur. Mesto v súčasnosti hospodári v rozpočtovom provizóriu.



Keďže na decembrovom zasadnutí skalického mestského zastupiteľstva nebol schválený pôvodný návrh rozpočtu, mesto vstúpilo do tohto roka v rozpočtovom provizóriu. Aktuálny návrh rozpočtu je možné pripomienkovať do 27. januára. Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční 3. februára.



Hospodárenie mesta v rozpočtovom provizóriu sa riadi podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom mesačné výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov vlaňajšieho rozpočtu.



Príjmy bežného rozpočtu mesta by mali na základe aktuálneho návrhu v tomto roku dosiahnuť 23,55 milióna eur. Bežné výdavky sú predpokladané na úrovni 22,76 milióna eur. Kapitálový rozpočet počíta s príjmami prevyšujúcimi 7,6 milióna eur a výdavkami na úrovni 7,62 milióna eur.



Súčasťou predpokladaných kapitálových príjmov zostali zámery predaja internátu a "Židovne", s ktorými však mestskí poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva nesúhlasili. Príjmové finančné operácie sú predpokladané vo výške 4,85 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť hodnotu 5,62 milióna eur.