Skalica zverejnila stanovisko k správe o hodnotení zámeru CEH
Zámer predpokladá možné dve lokality výstavby CEH v Skalici.
Autor TASR
Skalica 20. októbra (TASR) - Mesto Skalica zverejnilo stanovisko k správe o hodnotení zámeru Centra ekologického hospodárstva (CEH). Upozorňuje napríklad na nesúlad s územným plánom, vplyv dopravy či možnú zmenu krajinného rázu. Investor, spoločnosť GGES, predpokladá v najbližších rokoch nárast množstva vyprodukovaného odpadu, čo zvýši nároky na jeho zneškodňovanie. Odvoláva sa pritom aj na českú ekonomickú analýzu plánu odpadového hospodárstva.
Zámer predpokladá možné dve lokality výstavby CEH v Skalici.„Variant 2 je vo vzťahu k mestu, jeho obytným zónam a existujúcej dopravnej kostry s hierarchiou ciest neprijateľný,“ uvádza mesto v stanovisku za oblasť územného plánovania. Tento variant počíta s výstavbou CEH v oblasti neďaleko poľnohospodárskeho družstva.
Prvý variant pri hraniciach s Českom je podľa stanoviska navrhnutý v regulačnom bloku určenom len na poľnohospodársku produkciu, v súčasnosti iná funkcia nie je povolená. „Pozemok nie je v súčasnosti dopravne prístupný, navrhované riešenie napojením na cestu II/426 je nevhodné, nakoľko v príjazde na pozemok bude nutné prekrižovať železnicu,“ dodala samospráva. Upozorňuje tiež, že bez realizácie nového obchvatu je zvýšenie intenzity dopravy najmä v intraviláne mesta neprijateľné.
Zámer podľa stanoviska v oboch variantoch mení krajinný ráz. Samospráva tiež upozorňuje na riziká znečistenia ovzdušia a požaduje pravidelné a verejne dostupné merania emisií počas prevádzky zariadenia a záruky dodržiavania emisných limitov. Podľa samosprávy tiež nedostatočne popisuje nakladanie s odpadom, ktorý vznikne spaľovaním.
CEH má byť schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok. Spomínaný druh funguje v Európe na viac ako 500 miestach. Mediálny zástupca investora, spoločnosti GGES, Ivan Rudolf poukazuje v súvislosti so zámerom napríklad aj na ekonomickú analýzu plánu odpadového hospodárstva ČR na obdobie rokov 2025 až 2035 z dielne českého ministerstva životného prostredia. Ekonomická analýza podľa neho predpokladá, že množstvo odpadu v najbližšom desaťročí výrazne porastie. Podobný scenár sa podľa neho očakáva aj na Slovensku.
„Materiál počíta s tým, že do roku 2035 sa cena komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 2022 zdvojnásobí a bez nových moderných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov nebude možné splniť európske ciele recyklácie ani ukončiť skládkovanie,“ podotkol. Analýza podľa neho potvrdzuje, že prechod od skládkovania k využívaniu odpadu ako zdroja energie je ekonomicky aj technicky nevyhnutný.
