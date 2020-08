Skalica zverejnila výsledky súťaže na opravu ZŠ Strážnická

Skalica 5. augusta (TASR) – Mesto Skalica zverejnilo výsledky verejnej súťaže na podlimitnú zákazku s názvom Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici, o ktorú prejavilo záujem 11 subjektov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Hodnotiaca komisia konštatovala nedostatky v ponukách desiatich z 11 uchádzačov a požiadala ich o doplnenie potrebných údajov. Po opätovnej kontrole komisia rozhodla o vylúčení troch uchádzačov zo súťaže.



Víťaznú ponuku predložila spoločnosť MPorte zo Starej Bystrice, ktorá predložila ponuku vo výške 118.333,10 eura bez DPH. Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky bola 199.863,72 eura bez DPH, čo znamená, že víťazná ponuka predstavuje 59,2 percenta predpokladanej hodnoty.



Úspešný uchádzač uviedol vo svojej ponuke dvoch subdodávateľov, ktorých podiel na zákazke bude 46,75 percenta. Podľa zmluvy by mali byť všetky stavebné práce ukončené do 30. septembra 2021.